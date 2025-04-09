iPhone стане дорожчим на 43% через мита Трампа09.04.25
Після введення масштабних мит адміністрацією Трампа компанія Apple опинилася під загрозою серйозних фінансових втрат. На тлі цих новин акції Apple зазнали більш ніж 9%, що стало найбільшим падінням з 2020 року.
Основне виробництво пристроїв Apple зосереджено у Китаї, а процесори Apple Silicon випускаються на Тайвані. Тепер, коли мита на імпорт товарів із цих країн піднято до 34% і 32% відповідно, компанії доведеться переглянути цінову політику. Аналітики прогнозують, що ціни на iPhone можуть збільшитись до 43%, при цьому вартість топових моделей досягне $2300. Навіть найдоступніший iPhone 16e може подорожчати з $600 до $858.
За оцінками експертів, Apple навряд чи повністю перекласти додаткові витрати на покупців і візьме на себе частину витрат, що призведе до зниження операційного прибутку. Підвищення цін, як очікується, розпочнеться восени із виходом нової лінійки iPhone 17.
Щоб зменшити залежність від закордонного виробництва, Apple інвестує $500 млрд у будівництво виробничих потужностей у США. Зараз компанія зводить великий завод у Техасі, проте аналітики Wedbush Securities зазначають, що на повну локалізацію виробництва піде щонайменше три роки і близько $30 млрд. Навіть у такому разі Apple зможе перенести до США лише 10% свого виробництва. При цьому пошук достатньої кількості кваліфікованих співробітників стане окремою проблемою на тлі посилення міграційної політики.
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