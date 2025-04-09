iPhone станет дороже на 43% из-за пошлин Трампа

После введения масштабных пошлин администрацией Трампа компания Apple оказалась под угрозой серьезных финансовых потерь. На фоне этих новостей акции Apple обрушились более чем на 9%, что стало самым крупным падением с 2020 года.

Основное производство устройств Apple сосредоточено в Китае, а процессоры Apple Silicon выпускаются на Тайване. Теперь, когда пошлины на импорт товаров из этих стран подняты до 34% и 32% соответственно, компании предстоит пересмотреть ценовую политику. Аналитики прогнозируют, что цены на iPhone могут увеличиться до 43%, при этом стоимость топовых моделей достигнет $2300. Даже самый доступный iPhone 16e может подорожать с $600 до $858.

По оценкам экспертов, Apple вряд ли полностью переложит дополнительные расходы на покупателей и возьмет на себя часть издержек, что приведет к снижению операционной прибыли. Повышение цен, как ожидается, начнется осенью с выходом новой линейки iPhone 17.

Чтобы уменьшить зависимость от зарубежного производства, Apple инвестирует $500 млрд в строительство производственных мощностей в США. Сейчас компания возводит крупный завод в Техасе, однако аналитики Wedbush Securities отмечают, что на полную локализацию производства уйдет не менее трех лет и около $30 млрд. Даже в таком случае Apple сможет перенести в США лишь 10% своего производства. При этом поиск достаточного числа квалифицированных сотрудников станет отдельной проблемой на фоне ужесточения миграционной политики.