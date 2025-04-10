Компактна камера-принтер Fujifilm instax mini 41 коштує 110 євро10.04.25
Fujifilm намагається повернути інтерес до аналогової фотографії, представивши нову “миттєву” камеру instax mini 41. Новинка прийшла на зміну моделі mini 40 і пропонує ті ж можливості, але з оновленим зовнішнім виглядом, парою інтелектуальних покращень та цінником у 110 євро. Як і раніше, пристрій позбавлений функцій підключення до Wi-Fi або Bluetooth і не дозволяє передавати знімки на смартфон, оскільки вся суть залишається в отриманні паперової фотографії відразу після натискання кнопки.
Однією з помітних змін стала автоматична експозиція. Камера Fujifilm instax mini 41 самостійно оцінює рівень освітлення, коригуючи швидкість затвора та інтенсивність спалаху без участі користувача. Процес зйомки спрощено до мінімуму: достатньо натиснути кнопку, щоб отримати готовий результат. Також доданий режим макрозйомки з корекцією паралаксу, що буде корисно любителям автопортретів – видошукач допомагає точніше розташувати обличчя в кадрі та уникнути випадкового обрізання частин зображення.
Зміни торкнулися і зовнішнього вигляду пристрою. Камера отримала помаранчеві декоративні елементи, металеве оздоблення та корпус із текстурованою поверхнею. Для роботи, як і раніше, потрібен фотопапір Instax mini, вартість якого можна порівняти з ціною чашки кави: близько 15 доларів за упаковку з десяти знімків. Ті, хто цінує можливість відразу отримати фізичну фотографію, як і раніше, готові платити за цей досвід.
Вага instax mini 41 трохи менша за стандартну пачку цукру, що дозволяє легко носити камеру в рюкзаку або навіть в об’ємній кишені. Fujifilm планує розпочати продаж у Європі 17 квітня 2025 року. Очікується, що новинка знайде свою аудиторію, незважаючи на суперечливість аналогового захоплення в епоху соцмереж.
Таким чином, instax mini 41 – це повернення до естетики кінця двадцятого століття, де в пріоритеті простота та фізичне втілення моменту. Іноді хочеться зробити знімок, не замислюючись про цифрову обробку чи публікацію в інтернеті. Щоправда, за ціною 110 євро деякі можуть очікувати на додаткові функції, на зразок можливості перезняти невдалий кадр. Проте концепція миттєвої фотографії якраз у тому полягає, щоб цінувати кожне зображення за його унікальність.
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