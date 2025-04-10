Компактная камера-принтер Fujifilm instax mini 41 стоит 110 евро

Fujifilm пыатется вернуть интерес к аналоговой фотографии, представив новую «мгновенную» камеру instax mini 41. Новинка пришла на смену модели mini 40 и предлагает те же возможности, но с обновленным внешним видом, парой интеллектуальных улучшений и ценником в 110 евро. Как и прежде, устройство лишено функций подключения к Wi-Fi или Bluetooth и не позволяет передавать снимки на смартфон, поскольку вся суть остается в получении бумажной фотографии сразу после нажатия кнопки.

Одним из заметных изменений стала автоматическая экспозиция. Камера Fujifilm instax mini 41 самостоятельно оценивает уровень освещения, корректируя скорость затвора и интенсивность вспышки без участия пользователя. Процесс съемки упрощен до минимума: достаточно нажать кнопку, чтобы получить готовый результат. Также добавлен режим макросъемки с коррекцией параллакса, что будет полезно любителям автопортретов — видоискатель помогает точнее расположить лицо в кадре и избежать случайного обрезания частей изображения.

Изменения затронули и внешний облик устройства. Камера получила оранжевые декоративные элементы, металлическую отделку и корпус с текстурированной поверхностью. Для работы, как и раньше, требуется фотобумага Instax mini, стоимость которой сопоставима с ценой чашки кофе: около 15 долларов за упаковку из десяти снимков. Те, кто ценит возможность сразу получить физическую фотографию, по-прежнему готовы платить за этот опыт.

Вес instax mini 41 чуть меньше стандартной пачки сахара, что позволяет легко носить камеру в рюкзаке или даже в объемном кармане. Fujifilm планирует начать продажи в Европе 17 апреля 2025 года. Ожидается, что новинка найдет свою аудиторию, даже несмотря на противоречивость аналогового увлечения в эпоху соцсетей.

Таким образом, instax mini 41 — это возвращение к эстетике конца двадцатого века, где в приоритете простота и физическое воплощение момента. Иногда хочется сделать снимок, не задумываясь о цифровой обработке или публикации в интернете. Правда, при цене в 110 евро некоторые могут ожидать дополнительных функций, вроде возможности переснять неудачный кадр. Однако концепция моментальной фотографии как раз в том и состоит, чтобы ценить каждое изображение за его уникальность.