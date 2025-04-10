Компактная камера-принтер Fujifilm instax mini 41 стоит 110 евро10.04.25
Fujifilm пыатется вернуть интерес к аналоговой фотографии, представив новую «мгновенную» камеру instax mini 41. Новинка пришла на смену модели mini 40 и предлагает те же возможности, но с обновленным внешним видом, парой интеллектуальных улучшений и ценником в 110 евро. Как и прежде, устройство лишено функций подключения к Wi-Fi или Bluetooth и не позволяет передавать снимки на смартфон, поскольку вся суть остается в получении бумажной фотографии сразу после нажатия кнопки.
Одним из заметных изменений стала автоматическая экспозиция. Камера Fujifilm instax mini 41 самостоятельно оценивает уровень освещения, корректируя скорость затвора и интенсивность вспышки без участия пользователя. Процесс съемки упрощен до минимума: достаточно нажать кнопку, чтобы получить готовый результат. Также добавлен режим макросъемки с коррекцией параллакса, что будет полезно любителям автопортретов — видоискатель помогает точнее расположить лицо в кадре и избежать случайного обрезания частей изображения.
Изменения затронули и внешний облик устройства. Камера получила оранжевые декоративные элементы, металлическую отделку и корпус с текстурированной поверхностью. Для работы, как и раньше, требуется фотобумага Instax mini, стоимость которой сопоставима с ценой чашки кофе: около 15 долларов за упаковку из десяти снимков. Те, кто ценит возможность сразу получить физическую фотографию, по-прежнему готовы платить за этот опыт.
Вес instax mini 41 чуть меньше стандартной пачки сахара, что позволяет легко носить камеру в рюкзаке или даже в объемном кармане. Fujifilm планирует начать продажи в Европе 17 апреля 2025 года. Ожидается, что новинка найдет свою аудиторию, даже несмотря на противоречивость аналогового увлечения в эпоху соцсетей.
Таким образом, instax mini 41 — это возвращение к эстетике конца двадцатого века, где в приоритете простота и физическое воплощение момента. Иногда хочется сделать снимок, не задумываясь о цифровой обработке или публикации в интернете. Правда, при цене в 110 евро некоторые могут ожидать дополнительных функций, вроде возможности переснять неудачный кадр. Однако концепция моментальной фотографии как раз в том и состоит, чтобы ценить каждое изображение за его уникальность.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Компактная камера-принтер Fujifilm instax mini 41 стоит 110 евро Fujifilm камера принтер фото
Камера Fujifilm instax mini 41 самостоятельно оценивает уровень освещения, корректируя скорость затвора и интенсивность вспышки без участия пользователя
Капитализация технологических компаний стремительно падает из-за пошлин Трампа и надвигающегося кризиса бизнес США
Больше всего потерь фиксирует Nvidia — с начала года её акции обесценились более чем на 30%. У Apple зафиксировано падение капитализации примерно на 26% за год.
Компактная камера-принтер Fujifilm instax mini 41 стоит 110 евро
Капитализация технологических компаний стремительно падает из-за пошлин Трампа и надвигающегося кризиса
Mercedes-Benz выпустила электрические бетоносмеситель и самосвал на базе нового eArocs 400
Новый универсальный медиа-интерфейс GPMI имеет пропускную способность до 192 Гбит/с и мощность 480 Вт
Компании Microsoft исполнилось 50 лет
iPhone станет дороже на 43% из-за пошлин Трампа
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10 FE будут стоить от 21 800 грн
Хакеры украли за первый квартал 2025 года $1,67 млрд в криптовалюте
Ajax Desktop — новая программа для управления системой с ПК