TSMC відкрила завод на Тайвані для виробництва чіпів на техпроцесі 2 нм08.04.25
Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) відкрила новий завод із виробництва мікросхем у місті Гаосюн на півдні Тайваню, підтвердивши намір зберегти основні операції на острові. Нове підприємство випускатиме продукцію за передовою 2-нанометровою технологією та створить близько 7 000 високотехнологічних робочих місць, повідомляє Reuters. Цей крок зміцнить позиції Тайваню в глобальному ланцюжку постачання напівпровідників.
На церемонії відкриття, яку транслювали місцеві телеканали, виконавчий віце-президент TSMC Юнг-Пей Чин повідомив, що серійне виробництво на новому заводі розпочнеться у другій половині 2025 року відповідно до графіку.
Відкриття відбулося незабаром після того, як TSMC оголосила про плани інвестувати 100 мільярдів доларів у розширення виробничих потужностей у США. Це викликало занепокоєння на Тайвані можливим послабленням внутрішньої присутності компанії. Однак, не торкаючись цього безпосередньо, Чин наголосив, що Тайвань залишиться стратегічною базою для TSMC. Він зазначив, що компанія продовжить шукати можливості для збільшення інвестицій у регіоні та наголосив на незмінній прихильності до задоволення попиту світових клієнтів.
Прем’єр-міністр Тайваню Чо Джун-тай, який був присутній на церемонії, висловив подяку TSMC за підтвердження своїх намірів. За його словами, “найважливіші засади залишаться на Тайвані”, а сама компанія завжди буде частиною національної команди.
TSMC відіграє ключову роль у глобальній напівпровідниковій індустрії та займає стратегічне місце в економіці Тайваню. Завдяки домінуванню у виробництві передових мікросхем для таких клієнтів, як Apple, NVIDIA та Qualcomm, компанія також є важливою частиною американського технологічного ланцюжка постачання.
На тлі загострення геополітичної ситуації президент США Дональд Трамп продовжує виступати за повернення виробництва чіпів у країну та критикує Тайвань за “виведення” цього бізнесу. Очікується, що цього тижня він оголосить нові взаємні мита на імпорт, включаючи напівпровідники.
Проте TSMC і влада Тайваню підкреслюють, що найсучасніші технології залишаться на острові. Виробництво 2-нм мікросхем здійснюватиметься не лише на новому заводі в Гаосюні, а й на головному майданчику компанії в Сіньчжу.
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TSMC відкрила завод на Тайвані для виробництва чіпів на техпроцесі 2 нм бізнес процесор
Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) відкрила новий завод із виробництва мікросхем у місті Гаосюн на півдні Тайваню, підтвердивши намір зберегти основні операції на острові
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