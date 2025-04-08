TSMC открыла завод на Тайване для производства чипов на техпроцессе 2 нм

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) открыла новый завод по производству микросхем в городе Гаосюн на юге Тайваня, подтвердив намерение сохранить основные операции на острове. Новое предприятие будет выпускать продукцию по передовой 2-нанометровой технологии и создаст около 7 000 высокотехнологичных рабочих мест, сообщает Reuters. Этот шаг укрепит позиции Тайваня в глобальной цепочке поставок полупроводников.

На церемонии открытия, которую транслировали местные телеканалы, исполнительный вице-президент TSMC Юнг-Пэй Чин сообщил, что серийное производство на новом заводе начнется во второй половине 2025 года в соответствии с графиком.

Открытие состоялось вскоре после того, как TSMC объявила о планах инвестировать 100 миллиардов долларов в расширение производственных мощностей в США. Это вызвало обеспокоенность на Тайване возможным ослаблением внутреннего присутствия компании. Однако, не касаясь этого напрямую, Чин подчеркнул, что Тайвань останется стратегической базой для TSMC. Он отметил, что компания продолжит искать возможности для увеличения инвестиций в регионе и подчеркнул неизменную приверженность удовлетворению спроса мировых клиентов.

Премьер-министр Тайваня Чо Джун-тай, присутствовавший на церемонии, выразил благодарность TSMC за подтверждение своих намерений. По его словам, «важнейшие основы останутся на Тайване», а сама компания всегда будет частью национальной команды.

TSMC играет ключевую роль в глобальной полупроводниковой индустрии и занимает стратегическое место в экономике Тайваня. Благодаря доминированию в производстве передовых микросхем для таких клиентов, как Apple, NVIDIA и Qualcomm, компания также является важной частью американской технологической цепочки поставок.

На фоне обострения геополитической ситуации президент США Дональд Трамп продолжает выступать за возвращение производства чипов в страну и критикует Тайвань за «вывод» этого бизнеса. Ожидается, что на этой неделе он объявит новые взаимные пошлины на импорт, включая полупроводники.

Тем не менее TSMC и власти Тайваня подчеркивают, что самые современные технологии останутся на острове. Производство 2-нм микросхем будет осуществляться не только на новом заводе в Гаосюне, но и на главной площадке компании в Синьчжу.