Mercedes-Benz випустила електричні бетонозмішувачі та самоскид на базі нового eArocs 400

Mercedes-Benz Trucks представила нову електричну вантажівку eArocs 400, розроблену для будівельної галузі. Дизельні версії Mercedes-Benz Arocs протягом багатьох років використовуються на будівельних майданчиках по всьому світу і здобули репутацію надійних машин. Тепер у лінійці з’явився перший електричний акумуляторний варіант, позначений буквою «е» в назві. Електрична вантажівка відрізняється низьким рівнем шуму та відсутністю шкідливих викидів під час експлуатації.

При створенні eArocs 400 інженери Mercedes-Benz Trucks використовували ключові технологічні рішення від моделі eActros 600, у тому числі літій-залізо-фосфатні батареї (LFP), які характеризуються високою надійністю та підвищеною ефективною ємністю. На старті новинка буде доступна у версіях вантажопідйомністю 32 та 41 тонна з компонуванням осей 8×4 та чотирма варіантами колісних баз. Конструкція дозволяє випускати як бетонозмішувачі, так і будівельні самоскиди на цій платформі.

Електрична вантажівка оснащена системою бортового живлення на 800 Вольт та двома акумуляторними батареями, встановленими за кабіною водія. Їхня сумарна ємність становить 414 кВт·год. Запас ходу досягає 200 кілометрів при використанні машини як бетономішалки і до 240 кілометрів у варіанті самоскида. Підтримується стандарт заряджання CCS2, максимальна потужність заряджання досягає 400 кВт. Швидка зарядка з 20 до 80% ємності займає близько 45 хвилин. Електродвигун забезпечує постійну потужність 380 кВт із можливістю короткочасного збільшення до 450 кВт.

У конструкції застосовано центральний електродвигун у поєднанні з триступінчастою коробкою передач. Планетарні осі Arocs, що зарекомендували себе у будівельній техніці, забезпечують достатній дорожній просвіт та прохідність, необхідних для роботи на будмайданчиках. Для бетонозмішувальних установок передбачені як гідравлічний, і повністю електричний приводи барабана.

Кабіна водія обладнана 12-дюймовим дисплеєм панелі приладів та сенсорним екраном системи Multimedia Cockpit Interactive 2 із підтримкою голосового керування. У стандартне оснащення входять сучасні системи безпеки, включаючи помічник екстреного гальмування та функцію зупинки при виявленні загрози спереду або ззаду.

Електричний eArocs 400, завдяки локальній нейтральності вуглецю в процесі експлуатації, може використовуватися в зонах з низьким або нульовим рівнем викидів, що робить його придатним для міських умов, житлових районів, а також районів, прилеглих до лікарень, шкіл і дитячих садків. Його характеристики також дозволяють використовувати техніку на нічних будмайданчиках.

Компанія планує випуск обмеженої серії зі 150 екземплярів eArocs 400 на рік для окремих ринків Європейського Союзу. Старт продажів запланований на перший квартал 2026 року, а перші постачання очікуються у третьому кварталі того ж року.