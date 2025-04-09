Mercedes-Benz выпустила электрические бетоносмеситель и самосвал на базе нового eArocs 400

Mercedes-Benz Trucks представила новый электрический грузовик eArocs 400, разработанный для строительной отрасли. Дизельные версии Mercedes-Benz Arocs на протяжении многих лет применяются на строительных площадках по всему миру и получили репутацию надёжных машин. Теперь в линейке появился первый аккумуляторный электрический вариант, обозначенный буквой «е» в названии. Электрический грузовик отличается низким уровнем шума и отсутствием вредных выбросов при эксплуатации.

При создании eArocs 400 инженеры Mercedes-Benz Trucks использовали ключевые технологические решения от модели eActros 600, в том числе литий-железо-фосфатные батареи (LFP), которые характеризуются высокой надёжностью и увеличенной эффективной ёмкостью. На старте новинка будет доступна в версиях грузоподъемностью 32 и 41 тонна с компоновкой осей 8×4 и четырьмя вариантами колесных баз. Конструкция позволяет выпускать как бетоносмесители, так и строительные самосвалы на этой платформе.

Электрический грузовик оснащён системой бортового питания на 800 Вольт и двумя аккумуляторными батареями, установленными за кабиной водителя. Их суммарная ёмкость составляет 414 кВт·ч. Запас хода достигает 200 километров при использовании машины в качестве бетономешалки и до 240 километров в варианте самосвала. Поддерживается стандарт зарядки CCS2, максимальная мощность зарядки достигает 400 кВт. Быстрая зарядка с 20 до 80% емкости занимает около 45 минут. Электродвигатель обеспечивает постоянную мощность 380 кВт с возможностью кратковременного увеличения до 450 кВт.

В конструкции применён центральный электродвигатель в сочетании с трёхступенчатой коробкой передач. Планетарные оси Arocs, зарекомендовавшие себя в строительной технике, обеспечивают достаточный дорожный просвет и проходимость, необходимые для работы на стройплощадках. Для бетоносмесительных установок предусмотрены как гидравлический, так и полностью электрический приводы барабана.

Кабина водителя оборудована 12-дюймовым дисплеем панели приборов и сенсорным экраном системы Multimedia Cockpit Interactive 2 с поддержкой голосового управления. В стандартное оснащение входят современные системы безопасности, включая ассистент экстренного торможения и функцию остановки при обнаружении угрозы спереди или сзади.

Электрический eArocs 400, благодаря локальной углеродной нейтральности в процессе эксплуатации, может использоваться в зонах с низким или нулевым уровнем выбросов, что делает его подходящим для городских условий, жилых районов, а также районов, прилегающих к больницам, школам и детским садам. Его характеристики также позволяют применять технику на ночных стройплощадках.

Компания планирует выпуск ограниченной серии из 150 экземпляров eArocs 400 в год для отдельных рынков Европейского союза. Старт продаж запланирован на первый квартал 2026 года, а первые поставки ожидаются в третьем квартале того же года.