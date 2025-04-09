LG UltraGear GX9 з вигнутими OLED-дисплеями та частотою оновлення 240 Гц09.04.25
LG почала продаж нової серії ігрових моніторів UltraGear GX9, що об’єднала три моделі з вигнутими OLED-дисплеями. Всі пристрої отримали співвідношення сторін 21:9, роздільна здатність 1440p (WQHD), частоту оновлення 240 Гц та мінімальний час відгуку 0,03 мс.
Монітори підтримують технології Nvidia G-Sync та AMD FreeSync Premium, що допомагає знизити ефект розривів кадрів та забезпечує більш плавний ігровий процес. Всі моделі працюють на платформі webOS, перетворюючи монітор на повноцінний смарт-TV з доступом до потокових сервісів та інших програм.
Моделі відрізняються діагоналлю екрану та ціною. Найбільша версія 45GX90SA з екраном 45 дюймів коштує $1699. Модель 39GX90SA з діагоналлю 39 дюймів коштуватиме $1599, а найкомпактніший варіант 34GX90SA з екраном 34 дюйми оцінили в $1399.
TP Vision представила новий флагманський телевізор OLED+950, який оснащений сучасною тандемною OLED-панеллю LG Display.
Однією з ключових переваг моделі стала підвищена яскравість – в режимі HDR вона досягає 3 700 нит, що значно перевершує показники традиційних OLED-дисплеїв. При цьому повноекранна яскравість обмежена 350 нитками. Для порівняння, LG OLED G4 2024 року з панеллю MLA-OLED демонструє пікову яскравість 1 550 ніт, а при повному заповненні екрана – 224 ніти. Однак на практиці ці показники можуть відрізнятись від заявлених у рекламних матеріалах.
Новий дисплей також отримав покращену передачу кольорів: покриття колірного простору DCI-P3 становить 99,5%, а BT.2020 – 83%. Покриття антивідблиску дозволяє мінімізувати відображення, забезпечуючи комфортний перегляд навіть у добре освітлених приміщеннях.
Енергоефективність пристрою LG OLED+950 збільшена за рахунок оптимізованої панелі, що споживає на 20% менше електроенергії порівняно з попередніми поколіннями. Оновлений AI-процесор відповідає за підвищення контрастності та покращення роботи з HDR-контентом. Для любителів відеоігор передбачено автоматичний ігровий режим, який адаптує зображення під конкретний жанр і дозволяє користувачам налаштовувати інтерфейс, включаючи переміщення карти у зручне місце на екрані.
Аудіосистема OLED+950 представлена конфігурацією 2.1, включає сабвуфер і чотири пасивні радіатори, що забезпечують об’ємний і насичений звук потужністю 70 Вт. Продажі телевізора стартують у другій половині 2025 року. Доступні діагоналі 65 і 77 дюймів, але вартість пристрою поки не оголошено.
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