LG UltraGear GX9 с выгнутыми OLED-дисплеями и частотой обновления 240 Гц09.04.25
LG начала продажи новой серии игровых мониторов UltraGear GX9, объединившей три модели с изогнутыми OLED-дисплеями. Все устройства получили соотношение сторон 21:9, разрешение 1440p (WQHD), частоту обновления 240 Гц и минимальное время отклика 0,03 мс.
Мониторы поддерживают технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, что помогает снизить эффект разрывов кадров и обеспечивает более плавный игровой процесс. Все модели работают на платформе webOS, превращая монитор в полноценный смарт-TV с доступом к потоковым сервисам и другим приложениям.
Модели различаются диагональю экрана и ценой. Самая крупная версия 45GX90SA с экраном 45 дюймов стоит $1699. Модель 39GX90SA с диагональю 39 дюймов обойдется в $1599, а самый компактный вариант 34GX90SA с экраном 34 дюйма оценили в $1399.
TP Vision представила новый флагманский телевизор OLED+950, который оснащен современной тандемной OLED-панелью от LG Display.
Одним из ключевых преимуществ модели стала повышенная яркость — в режиме HDR она достигает 3 700 нит, что значительно превосходит показатели традиционных OLED-дисплеев. При этом полноэкранная яркость ограничена 350 нитами. Для сравнения, LG OLED G4 2024 года с панелью MLA-OLED демонстрирует пиковую яркость 1 550 нит, а при полном заполнении экрана — 224 нита. Однако на практике эти показатели могут отличаться от заявленных в рекламных материалах.
Новый дисплей также получил улучшенную цветопередачу: покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет 99,5%, а BT.2020 — 83%. Антибликовое покрытие позволяет минимизировать отражения, обеспечивая комфортный просмотр даже в хорошо освещенных помещениях.
Энергоэффективность устройства LG OLED+950 увеличена за счет оптимизированной панели, потребляющей на 20% меньше электроэнергии по сравнению с предыдущими поколениями. Обновленный AI-процессор отвечает за повышение контрастности и улучшение работы с HDR-контентом. Для любителей видеоигр предусмотрен автоматический игровой режим, который адаптирует изображение под конкретный жанр и позволяет пользователям настраивать интерфейс, включая перемещение карты в удобное место на экране.
Аудиосистема OLED+950 представлена конфигурацией 2.1, включает сабвуфер и четыре пассивных радиатора, обеспечивающих объемный и насыщенный звук мощностью 70 Вт. Продажи телевизора стартуют во второй половине 2025 года. Доступны диагонали 65 и 77 дюймов, но стоимость устройства пока не объявлена.
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