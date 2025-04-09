Новий універсальний медіа-інтерфейс GPMI має пропускну здатність до 192 Гбіт/с та потужність 480 Вт

Великі китайські компанії представили новий стандарт підключення General Purpose Media Interface (GPMI), який фізично сумісний із роз’ємами USB Type-C та USB Type-B. Розробкою інтерфейсу займалися TCL, Hisense, Huawei та низка інших виробників. GPMI позиціонується як технологія нового покоління, здатна одночасно вирішити кілька завдань: забезпечити високу пропускну здатність для передачі відео з роздільною здатністю вище 4K та організувати живлення для потужних пристроїв через єдиний кабель.

GPMI представлений як універсальний високошвидкісний інтерфейс, який враховує широкий спектр бізнес-потреб – від передачі відео високої чіткості та мережного підключення до подачі електроенергії. Новий стандарт орієнтований на використання у споживчій електроніці, системах розумного будинку, автомобільної індустрії та промисловості. В архітектурі інтерфейсу передбачено вісім каналів передачі зі швидкістю до 24 Гбіт/с кожен, які можуть функціонувати в різних режимах.

Підключення через GPMI Type-B забезпечує загальну двонаправлену пропускну здатність до 192 Гбіт/с, призначену для передачі відеосигналу та інших даних, при цьому потужність живлення може досягати 480 Вт. Версія GPMI Type-C розрахована на пропускну здатність до 96 Гбіт/с із можливістю подачі живлення потужністю до 240 Вт. Для порівняння, інтерфейс DisplayPort 2.1 UHBR20 підтримує передачу даних на швидкості до 80 Гбіт/с, HDMI 2.1 FRL – до 48 Гбіт/с, Thunderbolt 4 пропонує швидкість до 40 Гбіт/с при потужності живлення в 100 Вт. На цьому фоні характеристики GPMI виглядають значно конкурентоспроможнішими.

У технічному документі, що супроводжує анонс, описаний приклад використання ТВ-приставки, яка у звичайних умовах потребує окремого HDMI-підключення для відео та звуку, а також з’єднання з мережею Wi-Fi. При використанні GPMI приставка зможе передавати відеосигнал і мережеві дані через один кабель. Розробка нового інтерфейсу може суттєво вплинути на розвиток ринку зовнішніх графічних процесорів, а також знайти широке застосування у промисловій автоматизації.