Новый универсальный медиа-интерфейс GPMI имеет пропускную способность до 192 Гбит/с и мощность 480 Вт

Крупные китайские компании представили новый стандарт подключения General Purpose Media Interface (GPMI), который физически совместим с разъёмами USB Type-C и USB Type-B. Разработкой интерфейса занимались TCL, Hisense, Huawei и ряд других производителей. GPMI позиционируется как технология нового поколения, способная одновременно решить несколько задач: обеспечить высокую пропускную способность для передачи видео с разрешением выше 4K и организовать питание для мощных устройств через единый кабель.

GPMI представлен как универсальный высокоскоростной интерфейс, который учитывает широкий спектр бизнес-потребностей — от передачи видео высокой чёткости и сетевого подключения до подачи электроэнергии. Новый стандарт ориентирован на использование в потребительской электронике, системах умного дома, автомобильной индустрии и промышленности. В архитектуре интерфейса предусмотрено восемь каналов передачи данных со скоростью до 24 Гбит/с каждый, которые могут функционировать в различных режимах.

Подключение через GPMI Type-B обеспечивает общую двунаправленную пропускную способность до 192 Гбит/с, предназначенную для передачи видеосигнала и других данных, при этом мощность питания может достигать 480 Вт. Версия GPMI Type-C рассчитана на пропускную способность до 96 Гбит/с с возможностью подачи питания мощностью до 240 Вт. Для сравнения, интерфейс DisplayPort 2.1 UHBR20 поддерживает передачу данных на скорости до 80 Гбит/с, HDMI 2.1 FRL — до 48 Гбит/с, а Thunderbolt 4 предлагает скорость до 40 Гбит/с при мощности питания в 100 Вт. На этом фоне характеристики GPMI выглядят значительно конкурентоспособнее.

В техническом документе, сопровождающем анонс, описан пример использования ТВ-приставки, которая в обычных условиях требует отдельного HDMI-подключения для видео и звука, а также соединения с сетью Wi-Fi. При использовании GPMI приставка сможет передавать и видеосигнал, и сетевые данные через один кабель. Разработка нового интерфейса может существенно повлиять на развитие рынка внешних графических процессоров, а также найти широкое применение в промышленной автоматизации.