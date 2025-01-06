Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий

Використання автомобільних відеореєстраторів викликає питання у низці країн, а тепер і в Україні, враховуючи військовий стан та заборону на зйомку блокпостів та стратегічних об’єктів. Тим не менш, у великих містах насиченість трафіку змушує знову повернутися до їх використання.

Kawa Mini 3 цікавий насамперед тим, що має дуже маленькі розміри, пропонуючи зйомку відео в 2К. Прихованим його назвати все ж таки не можна. Він оформлений у формі невеликого циліндра із поворотним кріпленням на лобове скло. Кріпиться до нього двосторонньою липкою стрічкою 3M.

Зовні реєстратор дійсно малопомітний, особливо якщо кріпити його до зони тонованої смуги. Єдине яскраве, що видає його трохи більше, це помаранчева кнопка живлення збоку. Зате немає жодних хромованих кілець або логотипів в області об’єктива.

Відеореєстратор може знімати відео в 2340×1296 використовуючи кодек H.265. Записується також аудіо. Запис ведеться на карту пам’яті MicroSD. У комплекті вона йде лише за порівняно невелику додаткову плату.

Як завжди поверх запису наноситься поточна дата та час. Звук також можна записувати, але це можна відрегулювати у програмі Kawa. Де також відкривається можливість подивитися вже записані ролики та завантажити їх. У реальному часі зі смартфона можна знімати фото. У програмі також можна вибрати якість відео і фото, тривалість відео-відрізків, що записуються, пароль до мережі Wi-Fi для зв’язку з автореєстратором. Виставляється чутливість для початку екстреного запису. До речі, за середнього рівня більшість ям сприймаються реєстратором як удар.

У комплекті є адаптер живлення з кабелем завдовжки чотири метри. Тому якщо захочеться прокласти кабель під обшивкою, дотягнутися вийде лише до розетки автомобільної в районі передніх сидінь. Якщо його не хочеться позичати, то до розетки, скажімо, у багажнику довжини кабелю вже не вистачить.

В цілому, Kawa Mini 3 гарний як автомобільний відеореєстратор. До складання та роботи додатка претензій практично немає. Під час запуску двигуна та підключеного живлення пристрій автоматично починає зйомку, супроводжуючи це голосовим повідомленням. До речі, є версії реєстратора із підтримкою голосових команд. Наша не мала цієї функції, але кількість мов, що підтримуються, залишає бажати кращого. Спілкуватися з ним доведеться англійською.

Щодо якості запису, то тут все відповідає рівню бюджетних пристроїв. З квітами та чутливістю нічного зйомки нарікань немає. А ось деталізація навіть за трохи вищого дозволу на середньому-низькому рівні. При дрібній вібрації номери навколишніх автомобілів видно з відривом до 3-5 метрів. З іншого боку, якщо дтп все ж таки трапиться, описати ситуацію буде простіше і таких параметрів запису достатньо.

З одного боку, здається, що, додавши трохи грошей, можна отримати відеореєстратор, який знімає краще. Але це негаразд. У межах сум до $200 всі вони знімають приблизно однаково і при вібраціях, ямах або нерівностях, номери машин також помітні на невеликих відстанях. А зробити такий реєстратор хоча б компактним не дозволяє маркетинговий відділ. Справді якісно знімають моделі від $300, де можна отримати зйомку аж до 4K. Серед них є також мінімалістичні та компактні моделі.

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Михайло Чорновий

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