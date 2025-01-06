Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен

Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен06.01.25
Использование автомобильных видеорегистраторов вызывает вопросы в ряде стран, а теперь и в Украине, учитывая военное положение и запрет на съемку блокпостов и стратегических объектов. Тем не менее, внутри больших городов насыщенность трафика заставляет вновь вернуться к их использованию.
Kawa Mini 3 интересен прежде всего тем, что имеет очень маленькие размеры, при этом предлагая съемку видео в 2К. Скрытным его назвать все же нельзя. Он оформлен в форме небольшого цилиндра с поворотным креплением на лобовое стекло. Крепится к нему он двухсторонней липкой лентой 3M.
Снаружи регистратор действительно малозаметен, особенно если крепить его к зоне тонированной полосы. Единственное яркое что выдает его чуть больше, это оранжевая кнопка питания сбоку. Зато нет никаких хромированных колец или логотипов в области объектива.
Видеорегистратор может снимать видео в 2340×1296 используя кодек H.265. Записывается также и аудио. Запись ведется на карту памяти MicroSD. В комплекте она идет только за сравнительно небольшую дополнительную плату.
Как обычно поверх записи наносится текущее дата и время. Звук также можно записывать, но это можно отрегулировать в приложении Kawa. Где также открывается возможность посмотреть уже записанные ролики и скачать их. В реальном времени со смартфона можно снимать фото. В программе также можно выбрать качество видео и фото, длительность записываемых видео-отрезков, пароль к сети Wi-Fi для связи с авторегистратором. Выставляется и чувствительность для начала экстренной записи. К слову, при среднем уровне большинство ям воспринимаются регистратором как удар.
В комплекте есть адаптер питания с кабелем длиной четыре метра. Поэтому если захочется проложить кабель под обшивкой, дотянуться получится только к автомобильной розетке в районе передних сидений. Если его не хочется занимать, то до розетки, скажем, в багажнике длины кабеля уже не хватит.
В целом, Kawa Mini 3 хорош как недорого автомобильный видеорегистратор. К сборке и работе приложения претензий практически нет. При запуске двигателя и подключённом питании устройство автоматически начинает съемку, сопровождая это голосовым сообщением. Кстати, есть версии регистартора с поддержкой голосовых команд. Наша не имела этой функции, но количество поддерживаемых языков оставляет желать лучшего. Общаться с ним придется по английский.
Что касается качества записи, то тут все соответствует уровню бюджетных устройств. С цветами и чувствительностью ночного съёмки нареканий нет. А вот детализация даже при чуть более высоком разрешении на среднем-низком уровне. При мелкой вибрации номера окружающих автомобилей видно на расстоянии до 3-5 метров. С другой стороны, если дтп все же случится, описать сложившуюся ситуацию будет проще и таких параметров записи достаточно.
С одной стороны, кажется, что, добавив немного денег можно получить видеорегистратор, который снимает лучше. Но это не так. В пределах сумм до $200 все они снимают примерно одинаково и при вибрациях, ямах или неровностях, номера машин все также будут различимы на небольших расстояниях. А сделать такой регистратор хотя бы компактным уже не позволяет маркетинговый отдел. Действительно качественно снимают модели от $300, где можно получить уже съемку вплоть до 4K. Среди них есть также минималистичные и компактные модели.
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Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Kawa Mini 3 интересен прежде всего тем, что имеет очень маленькие размеры, при этом предлагая съемку видео в 2К. Посмотрим на что он годится
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
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