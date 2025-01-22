Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження

Samsung офіційно представила серію флагманських смартфонів Galaxy S25, що включає три моделі: базову S25, S25+ та S25 Ultra. Традиційно основну увагу приділено покращенню продуктивності, якості дисплеїв, камер та функцій на базі штучного інтелекту.

Головне про Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra

У всіх моделях буде встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Причому він буде використовуватися в моделях усіх регіонів та у поєднанні з мінімум 12 ГБ оперативної пам’яті.



Моделі отримують Android 15 зі старту та оновлені оболонкою One UI 7. Оновлення програмного забезпечення забезпечені на строк до 7 років.

Ультраширока камера одержала збільшений сенсор. Пост-обробка фото, аудіо та відео отримала більше можливостей.

Характеристики всіх Samsung Galaxy S25

Чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite показує на 40% більше папуг у 3D Mark і на 18% у Vulkan, порівняно з Galaxy S24. Випарна камера також стала помітно більшою у цьому поколінні.

Samsung Galaxy S25

Базовий Samsung Galaxy S25 оснащений 6,2-дюймовим AMOLED-екраном роздільною здатністю Full HD+ та підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Основна камера представлена ​​трьома модулями – на 50, 10 та 12 мегапікселів. Акумулятор ємністю 4000 мАг підтримує заряджання потужністю 25 Вт.

Модель Galaxy S25+ отримала 6,7-дюймовий дисплей роздільною здатністю WQHD+, від 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої, а також акумулятор на 4900 мАч із зарядкою 45 Вт.

Samsung Galaxy S25 Plus

Топова модель Galaxy S25 Ultra відрізняється преміальними матеріалами корпусу, включаючи титанову рамку, на відміну від алюмінієвої у молодших моделей. Смартфон оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм, 12 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам’яті. Камера отримала основний модуль на 200 Мпікс, а також додаткові сенсори на 50, 50 (5х зум) та 10 (3х) мегапікселів.

Важливо, що в цьому поколінні компанія зробила ставку на покращення панорамних фото. Ультраширокий модуль тепер не 12, а 50 Мпікс. Місткість акумулятора становить 5000 мАг, підтримується заряджання потужністю 45 Вт.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Крім того, всі пристрої серії S25 оснащені новими функціями ШІ, включаючи Now Brief. Ця технологія надає користувачеві персональні зведення інформації на основі переваг та сценаріїв використання пристрою.

Наші враження від Samsung Galaxy S25

Примітно, що всі версії нового покоління Samsung мають ідентичний дизайн корпусів. Раніше Ультра могли відрізнятися не лише матеріалами корпусу, а й дизайнерськими елементами та формами. Наприклад, скругленими сенсорними гранями, як у Note свого часу. Що стосується габаритів, то так, моделі на грами легші і частки міліметрів тонші. Суб’єктивно вони здаються більшими через строго перпендикулярні грані і ще більше схожі на самі знаєте кого.

Нині всі три Galaxy S25 мають прямі торці і мінімально округлені фаски. Так, це сприяє чіпкості корпусу при утриманні в руках. Особливо у великої моделі ультра. Однак в естетичному плані відчуваються суперечності та смартфони візуально здаються занадто великими.

Об’єктиви камер і раніше не вирізнялися компактністю. У нових Галаксі С25 циліндри об’єктивів не просто виступають за межі корпусу, але мають ще й зазор біля площини корпусу. Нам не пояснили, яка мета тут переслідувалася, але виглядає дивно. Телефони, як і раніше, «хитаються» лежачи на столі. Вони також благають про чохли одним своїм виглядом голого скла об’єктивів. Хоча вони й стійкі до фізичних впливів, згодом так чи інакше дряпатимуться.

Цього року вся лінійка Galaxy S оснащується ще й покращеним процесором від Qualcomm. Версій на фірмовому Exynos зовсім не буде. Наскільки нам відомо, це спричинено високим попитом на процесорне виробництво у принципі. TSMC не встигає задовольняти запити випуск всіх компаній.

Персональний консьєрж

Компанія розширила можливості ШІ-движка. Розпізнавання як контексту команд, а й їх поєднання і нашарування однієї за одною розпізнаються дедалі коректніше. Принаймні під час презентації було добре продемонстровано ШІ-консьєрж, який створює зустріч у календарі, додає туди місце розташування кафе та надсилає копію названому контакту. І все це, зокрема, й українською мовою, що важливо. Тобто частину функцій ШІ вже локалізовано, одразу з моменту презентації.

Now brief

Смартфони матимуть змогу акумулювати щоденну інформацію, підтягувати показники фітнес-пристроїв, озвучувати розклад справ на поточний день. Наприкінці дня система покаже добірку фотографій та відео, які було знято. Загалом якщо забуваєте, чим займалися вдень, смартфон резюмує. Деякі новини та нагадування також можуть відображатися на екрані блокування. Наприклад, наступний чекпоінт на маршруті навігації.

Circle to search

Circle to search отримав можливість вибрати відео, що відтворюється на екрані та засобами ШІ, резюмувати відео, переказати його зміст і видавати довільну інформацію. Наприклад, можна запустити серію «Томас і друзі» у YouTube та обвести вікно відтворення на екрані. ШІ зможе розповісти імена яких паровозів зустрічалися, якого кольору вони були, і скільки разів товстий контролер пожурив локомотиви за «затримку та плутанину».

Audio Eraser

Однією з примітних функцій обробки медіа стала функція видалення аудіо із записаних відео. Можна видалити голоси, шум або музику із записаного ролика. Ми перевірили цю можливість та отримали очікуваний, але цікавий результат. Вибравши зниження рівня гучності музики, у відео залишилися голоси спікерів і соліста пісні, що звучить. Музичний супровід зник практично повністю. Так само можна зробити і навпаки – залишиться лише мелодія.

Інші оновлення та можливості ми обов’язково протестуємо як тільки отримаємо нові пристрої у своє розпорядження.

Раніше в мережі також ходили чутки про “ультратонкий” смартфон S25 Slim, але найімовірніше його представлять офіційно вже у травні. буде доступний лише у 39 країнах. Серед них: Австралія, Австрія, Бразилія, Франція, Індія, Ірак, Ірландія, Ізраїль, Казахстан, Лівія, Малайзія, Мексика, Марокко, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Польща, Португалія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка, Швейцарія , Туреччина, ОАЕ, Великобританія, Узбекистан, В’єтнам та інші.

Дмитро Табаков

Керівник проектів hi-tech.ua Керівник проектів hi-tech.ua

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