Які пристрої Samsung отримають оновлення Android 15 у 2025 році востаннє

Samsung продовжує дотримуватися своєї стратегії тривалої підтримки пристроїв, але з виходом Android 15 ряд смартфонів Galaxy отримає останнє велике оновлення. Після цього компанія ще щонайменше рік випускатиме патчі безпеки, проте нові версії Android для цих пристроїв вже не вийдуть.

Для користувачів, яким важливо залишатися на актуальній версії системи, логічним кроком стане перехід на більш сучасні моделі Samsung, де політика оновлень передбачає триваліший цикл підтримки.

Флагманські смартфони:

Galaxy S21 – базова модель серії 2021 року з чіпом Exynos 2100/Snapdragon 888.

– базова модель серії 2021 року з чіпом Exynos 2100/Snapdragon 888. Galaxy S21+ – збільшена версія з великим дисплеєм та акумулятором.

– збільшена версія з великим дисплеєм та акумулятором. Galaxy S21 Ultra – топова модель з підтримкою S Pen, покращеними камерами та екраном 120 Гц.

– топова модель з підтримкою S Pen, покращеними камерами та екраном 120 Гц. Galaxy Fold 3 – перший складаний смартфон Samsung з підтримкою S Pen.

– перший складаний смартфон Samsung з підтримкою S Pen. Galaxy Flip 3 – компактний складний смартфон зі 120 Гц дисплеєм.

Смартфони Samsung:

Galaxy A14 – бюджетний смартфон з чіпом Exynos 850.

– бюджетний смартфон з чіпом Exynos 850. Galaxy A14 5G – варіант з підтримкою 5G і процесором Dimensity 700.

– варіант з підтримкою 5G і процесором Dimensity 700. Galaxy M33 – модель середнього класу з великим акумулятором (6000 мАг).

– модель середнього класу з великим акумулятором (6000 мАг). Galaxy M14 – бюджетний смартфон з Exynos 1330.

– бюджетний смартфон з Exynos 1330. Galaxy M14 5G – версія з підтримкою 5G та чіпом Exynos 1330.

– версія з підтримкою 5G та чіпом Exynos 1330. Galaxy F14 – доступний смартфон з 5G на базі Exynos 1330.

Планшети Samsung:

Galaxy Tab S6 Lite (2022) – оновлена ​​версія популярного планшета для роботи та навчання.

– оновлена ​​версія популярного планшета для роботи та навчання. Galaxy Tab Active 4 Pro – захищений планшет з підтримкою S Pen і міцним корпусом.