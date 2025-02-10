Які пристрої Samsung отримають оновлення Android 15 у 2025 році востаннє10.02.25
Samsung продовжує дотримуватися своєї стратегії тривалої підтримки пристроїв, але з виходом Android 15 ряд смартфонів Galaxy отримає останнє велике оновлення. Після цього компанія ще щонайменше рік випускатиме патчі безпеки, проте нові версії Android для цих пристроїв вже не вийдуть.
Для користувачів, яким важливо залишатися на актуальній версії системи, логічним кроком стане перехід на більш сучасні моделі Samsung, де політика оновлень передбачає триваліший цикл підтримки.
Флагманські смартфони:
- Galaxy S21 – базова модель серії 2021 року з чіпом Exynos 2100/Snapdragon 888.
- Galaxy S21+ – збільшена версія з великим дисплеєм та акумулятором.
- Galaxy S21 Ultra – топова модель з підтримкою S Pen, покращеними камерами та екраном 120 Гц.
- Galaxy Fold 3 – перший складаний смартфон Samsung з підтримкою S Pen.
- Galaxy Flip 3 – компактний складний смартфон зі 120 Гц дисплеєм.
Смартфони Samsung:
- Galaxy A14 – бюджетний смартфон з чіпом Exynos 850.
- Galaxy A14 5G – варіант з підтримкою 5G і процесором Dimensity 700.
- Galaxy M33 – модель середнього класу з великим акумулятором (6000 мАг).
- Galaxy M14 – бюджетний смартфон з Exynos 1330.
- Galaxy M14 5G – версія з підтримкою 5G та чіпом Exynos 1330.
- Galaxy F14 – доступний смартфон з 5G на базі Exynos 1330.
Планшети Samsung:
- Galaxy Tab S6 Lite (2022) – оновлена версія популярного планшета для роботи та навчання.
- Galaxy Tab Active 4 Pro – захищений планшет з підтримкою S Pen і міцним корпусом.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Нова клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто пропонує фірмово високу якість та механічні перемикачі. Вона також дає змогу змінювати деякі параметри спрацьовування кнопок. Розкажемо докладніше
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Warner Bros. опублікувала на YouTube понад 30 старих фільмів YouTube кіно
Warner Bros. зробила несподіване рішення, почавши викладати старі фільми на YouTube. За останній місяць студія розмістила понад 30 повнометражних картин на п’яти офіційних каналах без цифрового управління правами.
Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra отримав Snapdragon 8 Elite та ШІ від Meta Asus смартфон штучний інтелект
Asus представила свій новий флагманський смартфон Zenfone 12 Ultra, змінивши звичний графік анонсів – цього разу пристрій показали у лютому, а не у липні, як його попередника.
Warner Bros. опублікувала на YouTube понад 30 старих фільмів
Як комісії gas впливають на популярність токенів BSC
AMD заробила $7,7 млрд виручки у 2024 році
Ігри GTA: Vice City та God of War змогли запустити на смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 5
Audi спростить маркування моделей
Спекулянти підняли ціни відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090 до $9000
В Україні показали месенджер Bridge – альтернативу Телеграму
Aston Martin знову в “24 години Ле-Мана” з Valkyrie LMH на V12