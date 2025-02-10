Какие устройства Samsung получат обновление Android 15 в 2025 году в последний раз10.02.25
Samsung продолжает придерживаться своей стратегии длительной поддержки устройств, но с выходом Android 15 ряд смартфонов Galaxy получит последнее крупное обновление. После этого компания еще как минимум год будет выпускать патчи безопасности, однако новые версии Android для этих устройств уже не выйдут.
Для пользователей, которым важно оставаться на актуальной версии системы, логичным шагом станет переход на более современные модели Samsung, где политика обновлений предусматривает более длительный цикл поддержки.
Флагманские смартфоны:
- Galaxy S21 — базовая модель серии 2021 года с чипом Exynos 2100/Snapdragon 888.
- Galaxy S21+ — увеличенная версия с большим дисплеем и аккумулятором.
- Galaxy S21 Ultra — топовая модель с поддержкой S Pen, улучшенными камерами и экраном 120 Гц.
- Galaxy Fold 3 — первый складной смартфон Samsung с поддержкой S Pen.
- Galaxy Flip 3 — компактный складной смартфон со 120 Гц дисплеем.
Смартфоны Samsung среднего:
- Galaxy A14 — бюджетный смартфон с чипом Exynos 850.
- Galaxy A14 5G — вариант с поддержкой 5G и процессором Dimensity 700.
- Galaxy M33 — модель среднего класса с большим аккумулятором (6000 мАч).
- Galaxy M14 — бюджетный смартфон с Exynos 1330.
- Galaxy M14 5G — версия с поддержкой 5G и чипом Exynos 1330.
- Galaxy F14 — доступный смартфон с 5G на базе Exynos 1330.
Планшеты Самсунг:
- Galaxy Tab S6 Lite (2022) — обновленная версия популярного планшета для работы и учебы.
- Galaxy Tab Active 4 Pro — защищенный планшет с поддержкой S Pen и прочным корпусом.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Новая клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Какие устройства Samsung получат обновление Android 15 в 2025 году в последний раз Samsung Андроид обновление смартфон
Samsung продолжает придерживаться своей стратегии длительной поддержки устройств, но с выходом Android 15 ряд смартфонов Galaxy получит последнее крупное обновление
AMD заработала $7,7 млрд выручки в 2024 году AMD финансы
AMD подвела итоги последнего квартала, зафиксировав рекордную выручку в $7,7 млрд. Этот показатель оказался на 24% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года
AMD заработала $7,7 млрд выручки в 2024 году
Игры GTA: Vice City и God of War смогли запустить на смарт-часах Samsung Galaxy Watch 5
Audi упростит маркировку моделей
Aston Martin снова в «24 часа Ле-Мана» с Valkyrie LMH на V12
В Украине показали мессенджер Bridge — альтернативу Телеграму
Топ 15 электрокаров, которые стоит купить в 2025 году
Первый в Европе ноутбук с видеокартой Nvidia RTX 5090 и AMD Ryzen 9 9955HX3D стоит €3860
Spotify получила рекордный доход в 2024 году