Какие устройства Samsung получат обновление Android 15 в 2025 году в последний раз

Samsung продолжает придерживаться своей стратегии длительной поддержки устройств, но с выходом Android 15 ряд смартфонов Galaxy получит последнее крупное обновление. После этого компания еще как минимум год будет выпускать патчи безопасности, однако новые версии Android для этих устройств уже не выйдут.

Для пользователей, которым важно оставаться на актуальной версии системы, логичным шагом станет переход на более современные модели Samsung, где политика обновлений предусматривает более длительный цикл поддержки.

Флагманские смартфоны:

Galaxy S21 — базовая модель серии 2021 года с чипом Exynos 2100/Snapdragon 888.

— базовая модель серии 2021 года с чипом Exynos 2100/Snapdragon 888. Galaxy S21+ — увеличенная версия с большим дисплеем и аккумулятором.

— увеличенная версия с большим дисплеем и аккумулятором. Galaxy S21 Ultra — топовая модель с поддержкой S Pen, улучшенными камерами и экраном 120 Гц.

— топовая модель с поддержкой S Pen, улучшенными камерами и экраном 120 Гц. Galaxy Fold 3 — первый складной смартфон Samsung с поддержкой S Pen.

— первый складной смартфон Samsung с поддержкой S Pen. Galaxy Flip 3 — компактный складной смартфон со 120 Гц дисплеем.

Смартфоны Samsung среднего:

Galaxy A14 — бюджетный смартфон с чипом Exynos 850.

— бюджетный смартфон с чипом Exynos 850. Galaxy A14 5G — вариант с поддержкой 5G и процессором Dimensity 700.

— вариант с поддержкой 5G и процессором Dimensity 700. Galaxy M33 — модель среднего класса с большим аккумулятором (6000 мАч).

— модель среднего класса с большим аккумулятором (6000 мАч). Galaxy M14 — бюджетный смартфон с Exynos 1330.

— бюджетный смартфон с Exynos 1330. Galaxy M14 5G — версия с поддержкой 5G и чипом Exynos 1330.

— версия с поддержкой 5G и чипом Exynos 1330. Galaxy F14 — доступный смартфон с 5G на базе Exynos 1330.

Планшеты Самсунг:

Galaxy Tab S6 Lite (2022) — обновленная версия популярного планшета для работы и учебы.

— обновленная версия популярного планшета для работы и учебы. Galaxy Tab Active 4 Pro — защищенный планшет с поддержкой S Pen и прочным корпусом.