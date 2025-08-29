Представлений бюджетний смартфон Samsung Galaxy A07 на MediaTek Helio G99

Samsung представила Galaxy A07 – найдоступніший смартфон компанії у 2025 році. Пристрій оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм PLS LCD з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц, процесором MediaTek Helio G99 та акумулятором на 5000 мА·год з підтримкою швидкого заряджання 25 Вт, зарядний пристрій входить до комплекту.

Основна камера включає 50 Мп та 2 Мп сенсори, фронтальна – 8 Мп. Смартфон Samsung Galaxy A07 захищений від пилу та бризок за стандартом IP54, має сканер відбитків у кнопці живлення та 3,5-мм аудіороз’єм. Galaxy A07 працює на OneUI 7 на базі Android 15 з обіцяними 6 роками оновлень системи та безпеки. Апарат пропонується в декількох конфігураціях пам’яті від 4/64 Гб до 8/256 Гб і коштує від $86 до $141 в залежності від версії.