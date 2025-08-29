Представлений бюджетний смартфон Samsung Galaxy A07 на MediaTek Helio G9929.08.25
Samsung представила Galaxy A07 – найдоступніший смартфон компанії у 2025 році. Пристрій оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм PLS LCD з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц, процесором MediaTek Helio G99 та акумулятором на 5000 мА·год з підтримкою швидкого заряджання 25 Вт, зарядний пристрій входить до комплекту.
Основна камера включає 50 Мп та 2 Мп сенсори, фронтальна – 8 Мп. Смартфон Samsung Galaxy A07 захищений від пилу та бризок за стандартом IP54, має сканер відбитків у кнопці живлення та 3,5-мм аудіороз’єм. Galaxy A07 працює на OneUI 7 на базі Android 15 з обіцяними 6 роками оновлень системи та безпеки. Апарат пропонується в декількох конфігураціях пам’яті від 4/64 Гб до 8/256 Гб і коштує від $86 до $141 в залежності від версії.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Представлений бюджетний смартфон Samsung Galaxy A07 на MediaTek Helio G99 Samsung Андроід смартфон
Смартфон Samsung Galaxy A07 захищений від пилу та бризок за стандартом IP54, має сканер відбитків у кнопці живлення та 3,5-мм аудіороз’єм
Запит Google Gemini вимагає енергії як секунда роботи мікрохвильової печі Google штучний інтелект
За рік ефективність Google Gemini збільшилась у 33 рази завдяки оптимізації моделей та програмного забезпечення.
Spotify додала особисті повідомлення в додаток
Ці 17 смартфонів Oppo не отримають Андроїд 16
Apple представить iPhone 17 вже 9 вересня 2025 року
ОС Linux виповнилося 34 роки
Опубліковано вихідний код чат-бота xAI Grok 2.5
Doom запустили на зарядці Anker
ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже надійшли у продаж в Україні
Google Photos отримає голосове керування редактором фото
Google Pixel Buds 2a мають захист IP54 та активний шумозахист