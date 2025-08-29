Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A07 на MediaTek Helio G99

Samsung представила Galaxy A07 — самый доступный смартфон компании в 2025 году. Устройство оснащено 6,7-дюймовым дисплеем PLS LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Helio G99 и аккумулятором на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, зарядное устройство входит в комплект.

Основная камера включает 50 Мп и 2 Мп сенсоры, фронтальная — 8 Мп. Смартфон Samsung Galaxy A07 защищён от пыли и брызг по стандарту IP54, имеет сканер отпечатков в кнопке питания и 3,5-мм аудиоразъём. Galaxy A07 работает на OneUI 7 на базе Android 15 с обещанными 6 годами обновлений системы и безопасности. Аппарат предлагается в нескольких конфигурациях памяти от 4/64 ГБ до 8/256 ГБ и стоит от $86 до $141 в зависимости от версии.