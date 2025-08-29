Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A07 на MediaTek Helio G9929.08.25
Samsung представила Galaxy A07 — самый доступный смартфон компании в 2025 году. Устройство оснащено 6,7-дюймовым дисплеем PLS LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Helio G99 и аккумулятором на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, зарядное устройство входит в комплект.
Основная камера включает 50 Мп и 2 Мп сенсоры, фронтальная — 8 Мп. Смартфон Samsung Galaxy A07 защищён от пыли и брызг по стандарту IP54, имеет сканер отпечатков в кнопке питания и 3,5-мм аудиоразъём. Galaxy A07 работает на OneUI 7 на базе Android 15 с обещанными 6 годами обновлений системы и безопасности. Аппарат предлагается в нескольких конфигурациях памяти от 4/64 ГБ до 8/256 ГБ и стоит от $86 до $141 в зависимости от версии.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Анонс доступного смартфона Poco C85 с MediaTek Helio G81 Ultra, экраном 120 Гц и 33 Вт-зарядкой уже скоро Poco Xiaomi смартфон
Среди характеристик смартфона Poco C85 указана защита корпуса по стандарту IP64, а для подключения доступны Wi-Fi пятого поколения
Google заблокирует установку приложений через apk с 2027 года Google Андроид безопасность
Компания Google позиционирует это как «паспортный контроль» для защиты пользователей от вредоносного ПО, которое часто распространяется через пиратские сайты.
Анонс доступного смартфона Poco C85 с MediaTek Helio G81 Ultra, экраном 120 Гц и 33 Вт-зарядкой уже скоро
Google заблокирует установку приложений через apk с 2027 года
Защита интеллектуальной собственности и персональных данных компании. Что предлагает GTB Technologies
Samsung Galaxy Event 2025 с Galaxy S25 FE и планшетами Tab S11 з AI состоится 4 сентября
Spotify добавила в приложение личные сообщения
17 смартфонов Oppo не получат Андроид 16
Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября 2025 года
ОС Linux исполнилось 34 года
Портативная консоль Abxylute 3D One оснащена экраном 11 дюймов работающий в 2D и 3D
Опубликован исходный код чат-бота xAI Grok 2.5
Doom запустили на зарядке Anker