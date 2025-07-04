Nothing Phone (3) став першим флагманом компанії04.07.25
Компанія Nothing офіційно представила свій перший флагманський смартфон – Nothing Phone (3), який націлений на конкуренцію з iPhone 16, Galaxy S25 і Pixel 9. Новинка оснащена 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K (1260×2802 пікселів) яскравістю до 4500 ніт. Екран підтримує HDR10+ та захищений склом Gorilla Glass 7i.
Смартфон працює на новому процесорі Snapdragon 8s Gen 4 та доступний у конфігураціях з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X та вбудованим сховищем UFS 4.0 об’ємом 256 або 512 ГБ. Камерна система включає три модулі по 50 МП: основний з сенсором OV50H (розмір 1/1.3″, оптична стабілізація), ультраширокий модуль JN1 і перископічний телеоб’єктив JN5 з трикратним оптичним і 60-кратним цифровим зумом. Фронтальна камера 10 див.
Однією з головних відмінностей став оновлений Glyph Matrix – світлодіодний дисплей у вигляді точкової матриці на задній панелі, що замінив звичні смуги підсвічування. Він може відображати повідомлення у вигляді емодзі, простих піктограм, а також підтримує міні-ігри на кшталт “Камінь-ножиці-папір” та “Пляшечка”.
Серед інших особливостей – вологозахист за стандартом IP68, стереодинаміки, підтримка eSIM, модуль NFC та оптичний сканер відбитків пальців під екраном. На бічній грані з’явилася нова кнопка Essential Key, за допомогою якої можна швидко активувати вбудований AI-помічник Essential Space, призначений для аналізу скріншотів, розшифровки зустрічей та універсального пошуку.
Nothing Phone (3) поставляється з Android 15 та фірмовою оболонкою Nothing OS 3.2. Пристрій отримає 5 років оновлень ОС та 7 років оновлень безпеки. Вартість складає 799 євро за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті та 899 євро за конфігурацію 16 ГБ + 512 ГБ. Замовлення стартують 4 липня, а офіційний продаж розпочнеться 15 липня через сайт Nothing і у партнерів.
Характеристики Nothing Phone (3):
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
- ОЗУ: до 16 ГБ LPDDR5X
- Накопичувач: 256/512 ГБ UFS 4.0
- eSIM, NFC
- IP68
- Акумулятор: 5150 мАxfc, 65 Вт швидка та 15 Вт бездротова зарядка
Камери:
- 3 модулі по 50 Мпікс: основна (OV50H, OIS), ультраширока (JN1), перископ (JN5, OIS, 3x оптичний зум, 60x цифровий зум)
- Фронтальна: 50 Мпікс з макро
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