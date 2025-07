Nothing Phone (3) стал первым флагманом компании

Компания Nothing официально представила свой первый флагманский смартфон — Nothing Phone (3), который нацелен на конкуренцию с iPhone 16, Galaxy S25 и Pixel 9. Новинка оснащена 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K (1260×2800 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран поддерживает HDR10+ и защищён стеклом Gorilla Glass 7i.

Смартфон работает на новом процессоре Snapdragon 8s Gen 4 и доступен в конфигурациях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и встроенным хранилищем UFS 4.0 объёмом 256 или 512 ГБ. Камерная система включает три модуля по 50 МП: основной с сенсором OV50H (размер 1/1.3″, оптическая стабилизация), ультраширокий модуль JN1 и перископический телеобъектив JN5 с трёхкратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера также на 50 МП и поддерживает макросъёмку с расстояния 10 см.

Одним из главных отличий стал обновлённый Glyph Matrix — светодиодный дисплей в виде точечной матрицы на задней панели, заменивший привычные полосы подсветки. Он может отображать уведомления в виде эмодзи, простых пиктограмм, а также поддерживает мини-игры вроде «Камень-ножницы-бумага» и «Бутылочка».

Среди прочих особенностей — влагозащита по стандарту IP68, стереодинамики, поддержка eSIM, модуль NFC и оптический сканер отпечатков пальцев под экраном. На боковой грани появилась новая кнопка Essential Key, с помощью которой можно быстро активировать встроенного AI-помощника Essential Space, предназначенного для анализа скриншотов, расшифровки встреч и универсального поиска.

Nothing Phone (3) поставляется с Android 15 и фирменной оболочкой Nothing OS 3.2. Устройство получит 5 лет обновлений ОС и 7 лет обновлений безопасности. Стоимость составляет 799 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и 899 евро за конфигурацию 16 ГБ + 512 ГБ. Предзаказы стартуют 4 июля, а официальные продажи начнутся 15 июля через сайт Nothing и у партнёров.

Характеристики Nothing Phone (3):

Чип: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

ОЗУ: до 16 ГБ LPDDR5X

Накопитель: 256/512 ГБ UFS 4.0

eSIM, NFC

IP68

Акумулятор: 5150 мАxfc, 65 Вт быстрая и 15 Вт беспроводная зарядка

Камеры:

3 модуля по 50 Мпикс: основная (OV50H, OIS), ультраширокая (JN1), перископ (JN5, OIS, 3x оптический зум, 60x цифровий зум)

Фронтальная: 50 Мпикс с макро

