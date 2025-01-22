Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления

Samsung официально представила серию флагманских смартфонов Galaxy S25, включающую три модели: базовую S25, S25+ и S25 Ultra. Традиционно основное внимание уделено улучшению производительности, качеству дисплеев, камерам и функциям на базе искусственного интеллекта.

Главное про Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra

Во всех моделях будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Причем он будет использоваться в моделях всех регионов и в сочетании с минимум 12 ГБ оперативной памяти.

Модели получают Android 15 со старта и обновлены оболочкой One UI 7. Обновления программного обеспечения обеспечены сроком до 7 лет.

Ультраширокая камера получила увеличенный сенсор. Пост-обработка фото, аудио и видео получила больше возможностей.

Характеристики всех Samsung Galaxy S25

Чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite показывает на 40 % больше попугаев в 3D Mark и на 18 % в Vulkan, по сравнению с Galaxy S24. Испарительная камера также стала заметно больше в этом поколении.

Samsung Galaxy S25

Базовый Samsung Galaxy S25 оснащен 6,2-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Основная камера представлена тремя модулями — на 50, 10 и 12 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

Модель Galaxy S25+ получила 6,7-дюймовый дисплей разрешением WQHD+, от 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а также аккумулятор на 4900 мАч с зарядкой 45 Вт.

Samsung Galaxy S25 Plus

Топовая модель Galaxy S25 Ultra выделяется премиальными материалами корпуса, включая титановую рамку, в отличие от алюминиевой у младших моделей. Смартфон оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем, 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Камера получила основной модуль на 200 Мпикс, а также дополнительные сенсоры на 50, 50 (5х зум) и 10 (3х) мегапикселей.

Важно что в этом поколении компания сделала ставку на улучшение панорамных фото. Ультраширокий модуль теперь не 12, а 50 Мпикс. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 45 Вт.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Кроме того, все устройства серии S25 оснащены новыми ИИ-функциями, включая Now Brief. Эта технология предоставляет пользователю персонализированные сводки информации на основе предпочтений и сценариев использования устройства.

Наши впечатления от Samsung Galaxy S25

Примечательно что все версии нового поколения Самсунгов имеют идентичный дизайн корпусов. Ранее Ультра могли отличаться не только материалами корпуса, но и дизайнерскими элементами и формами. Например, скругленными сенсорными гранями, как у Note в свое время. Что касается габаритов, то да, модели на граммы легче и доли миллиметров тоньше. Субъективно они кажутся крупнее из-за строго перпендикулярных граней и еще больше похожи на сами знаете кого.

Нынче, все три Galaxy S25 имеют прямые торцы и минимально скруглённые фаски. Да, это способствует цепкости корпуса при удержании в руках. Особенно у крупной модели Ультра. Однако в эстетическом плане чувствуются противоречия и смартфоны визуально кажутся слишком большими.

Объективы камер и ранее не отличались компактностью. В новых Галакси С25 цилиндры объективов не просто выступают за пределы корпуса, но имеют еще и зазор возле плоскости корпуса. Нам не объяснили какая цель тут преследовалась, но выглядит странно. Телефоны, как и ранее «шатаются» лежа на столе. Они также умоляют о чехлах одним своим видом голых стекол объективов. Хотя они и устойчивы к физическим воздействиям, со временем будут так или иначе царапаться.

В этом году вся линейка Galaxy S оснащается еще и еще улучшенным процессором от Qualcomm. Версий на фирменном Exynos не будет вовсе. Насколько нам известно, это вызвано высоким спросом на процессорное производство в принципе. TSMC не успевает удовлетворять запросы на выпуск для всех компаний.

Персональный консьерж

Компания расширила возможности ИИ-движка. Распознавание не только контекста команд, но и их сочетания и наслоения одной за другой распознаются все более корректно. По крайней мере во время презентации был хорошо продемонстрирован ИИ-консьерж, который создает встречу в календаре, добавляет туда местоположение кафе и отправляет копию названному контакту. И все это в том числе и на украинском языке, что немаловажно. То есть часть функций ИИ уже локализованы, сразу с момента презентации.

Now brief

Смартфоны смогут аккумулировать ежедневную информацию, подтягивать показатели фитнес-устройств, озвучивать расписание дел на текущий день. В конце дня система покажет подборку фотографий и видео, которые были сняты. В общем, если забываете, чем занимались днем, смартфон резюмирует. Некоторые новости и напоминания также могут выводится на экран блокировки. Например, следующий чекпоинт на маршруте навигации.

Circle to search

Circle to search получил возможность выбрать видео воспроизводящееся на экране и средствами ИИ резюмировать видео, пересказать его содержание и выдавать произвольную информацию. Например, можно запустить серию «Томас и друзья» в YouTube и обвести окно воспроизведения на экране. ИИ сможет рассказать имена каких паровозов встречались, какого цвета они были, и сколько раз толстый контролер пожурил локомотивы за «задержку и путаницу».

Audio Eraser

Одной из примечательных функций по обработке медиа стала функция удаления аудио из записанных видео. Можно удалить голоса, шум или музыку из записанного ролика. Мы проверили эту возможность и получили ожидаемый, но интересный результат. Выбрав снижение уровня громкости музыки, в видео остались голоса спикеров и солиста звучащей песни. Музыкальное сопровождение исчезло практически полностью. Так же можно поступить и наоборот – останется лишь мелодия.

Другие обновления и возможности мы обязательно протестируем как только получим новые устройства в свое распоряжение.

Ранее в сети также ходили слухи про «ультратонкий» смартфон S25 Slim, но скорее всего его представят официально уже в мае. будет доступен только в 39 странах. Среди них: Австралия, Австрия, Бразилия, Франция, Индия, Ирак, Ирландия, Израиль, Казахстан, Ливия, Малайзия, Мексика, Марокко, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Швейцария, Таиланд, Турция, ОАЭ, Великобритания, Узбекистан, Вьетнам и другие.

Дмитрий Табаков

Руководитель проектов hi-tech.ua Руководитель проектов hi-tech.ua

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