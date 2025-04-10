Garmin Varia Vue Camera Headlight – велосипедна камера з фарою, що знімає в 4K

Garmin готує до випуску новий пристрій для велосипедистів – Varia Vue Camera Headlight, який поєднує в собі фару та камеру з підтримкою зйомки у роздільній здатності 4K.

Хоча офіційна презентація ще не відбулася, інформація про новий аксесуар почала з’являтися в оновленнях програмного забезпечення та різних списках товарів, викликавши інтерес серед користувачів. Вперше згадка про Varia Vue з’явилася у програмі Varia версії 4.0.0, де було додано підтримку нового пристрою. Крім того, аксесуар було помічено на сайті Amazon, проте сторінка з описом швидко зникла. Незважаючи на це, деякі характеристики все ж таки стали відомі завдяки витоку.

Пристрій має камеру з роздільною здатністю 4K, призначену для запису відео високої якості прямо під час поїздки. Освітлювальна частина аксесуара забезпечує яскравість до 600 люменів та автоматично регулює інтенсивність світла залежно від умов довкілля. Серед особливостей — технологія обрізки світлового потоку, яка коригує напрямок променя, мінімізуючи засліплення водіїв, що є особливо важливим для забезпечення безпеки на дорозі.

Серед функціональних можливостей Varia Vue – автоматична фіксація інцидентів. Камера може записувати важливі моменти, такі як аварії чи потенційно небезпечні ситуації. На додаток до цього пристрій обладнано прихованим мікрофоном для запису звуку та підтримує підключення до Wi-Fi для збереження відео та аудіофайлів у хмарних сервісах. Аксесуар буде сумісний з іншими продуктами Garmin, включаючи велокомп’ютери Edge 1050 та камеру-радар RCT715.

Новинка відрізняється легкою вагою – близько 59 грамів, а також тривалим часом автономної роботи, що сягає семи годин без підзарядки. При цьому точної дати виходу на ринок і вартості Garmin Varia Vue поки не оголошено.