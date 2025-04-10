Garmin Varia Vue Camera Headlight — велосипедная камера с фарой снимающая в 4K

Garmin готовит к выпуску новое устройство для велосипедистов — Varia Vue Camera Headlight, которое объединяет в себе фару и камеру с поддержкой съемки в разрешении 4K.

Хотя официальная презентация еще не состоялась, информация о новом аксессуаре начала появляться в обновлениях программного обеспечения и в различных списках товаров, вызвав интерес среди пользователей. Впервые упоминание о Varia Vue появилось в приложении Varia версии 4.0.0, где была добавлена поддержка нового устройства. Кроме того, аксессуар был замечен на сайте Amazon, однако страница с описанием быстро исчезла. Несмотря на это, некоторые характеристики все же стали известны благодаря утечке.

Устройство оснащено камерой с разрешением 4K, предназначенной для записи видео высокого качества прямо во время поездки. Осветительная часть аксессуара обеспечивает яркость до 600 люменов и автоматически регулирует интенсивность света в зависимости от условий окружающей среды. В числе особенностей — технология обрезки светового потока, которая корректирует направление луча, минимизируя ослепление водителей, что особенно важно для обеспечения безопасности на дороге.

Среди функциональных возможностей Varia Vue — автоматическая фиксация инцидентов. Камера может записывать важные моменты, такие как аварии или потенциально опасные ситуации. В дополнение к этому устройство оборудовано скрытым микрофоном для записи звука и поддерживает подключение к Wi-Fi для сохранения видео- и аудиофайлов в облачных сервисах. Аксессуар будет совместим с другими продуктами Garmin, включая велокомпьютеры Edge 1050 и камеру-радар RCT715.

Новинка отличается легким весом — около 59 граммов, а также продолжительным временем автономной работы, которое достигает семи часов без подзарядки. При этом точная дата выхода на рынок и стоимость Garmin Varia Vue пока не объявлены.