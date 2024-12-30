Головні технологічні події 2024 року

Редакція сайту hi-tech.ua продовжує висвітлювати всі значні технологічні події 2024 року – від нових ігор та технологій до чергових смартфонів та електрокарів. Ми вже звикли, що аудиторію цікавлять різні теми – бачимо тут як інтерес до чергового бюджетного смартфону, так і бронемашини від США. Тематика війни з росією ніяк не залишає інфополе і технологічних проектів це також стосується.

CD Projekt RED здивувала шанувальників, випустивши анонсуючий трейлер The Witcher 4, який привернув увагу не лише грою, а й технічними подробицями: ролик був записаний із використанням «неанонсованого графічного процесора серії RTX». Цей момент співпав із новинами від NVIDIA про запуск нового покоління відеокарт.

Компанія офіційно оголосила дату презентації відеокарт серії RTX 50. Вона відбудеться 6 січня 2025 року на виставці CES 2025 (у Європі трансляція розпочнеться 7 січня о 03:30 CET). Ця довгоочікувана подія супроводжуватиметься глобальним ігровим фестивалем GeForce LAN 50, який стартує 4 січня та триватиме 50 годин. Фінал фестивалю збігатиметься з початком виступу NVIDIA у Лас-Вегасі.

До анонсу нового покоління NVIDIA приурочила кампанію, присвячену 25-річчю GeForce 256 першої відеокарти компанії. Історична ретроспектива та анонс RTX 50 обіцяють стати центральними темами майбутньої виставки.

Уся лінійка матиме 14-шарові друковані плати, вони забезпечать покращену цілісність сигналу між графічним процесором та відеопам’яттю GDDR7. Усі карти повинні мати єдиний інтерфейс роз’єму живлення 12V-2×6. Лише деякі моделі RTX 5090 або RTX 5080 топового рівня матимуть подвійне 16-контактне роз’єм.

Nvidia GeForce RTX 5090 заснована на графічному процесорі GB202-300-A1 і друкованій платі PG144/145-SKU30. GPU містить 170 активних потокових мультипроцесорів (із загальної кількості 192 SM) та 21760 ядер (із загальних 24576 ядер). Вона має 32 ГБ пам’яті GDDR7 із шиною доступу 512 біт. Пам’ять працює на швидкості 28 Гбіт/с та забезпечує пропускну здатність 1792 ГБ/с. Загальне енергоспоживання картки складає 600 Вт.

Nvidia GeForce RTX 5080, у свою чергу, буде оснащена 16 ГБ VRAM, орієнтуючись на ширше коло користувачів. Шину доступу також уполовинили до 256 біт. Тим не менш, тут використовується швидша пам’ять GDDR7 (32 Гбіт/с), яка забезпечує загальну пропускну здатність 1024 ГБ/с. Модель заснована на платі PG144/147-SKU45 та використовує графічний процесор GB203-400-A1. У цьому випадку використовуються всі 84 ​​потокові мультипроцесори і 10752 ядра, доступні в GPU, проте це на 51% менше, ніж у флагманській RTX 5090. Для порівняння, минула RTX 4080 мала на 40% менше функціональних блоків, ніж RTX 4090.

У базі даних PCI Device ID з’явилися відомості про нові моделі. Хоча це лише список потенційних моделей без точних характеристик, він дає деяке уявлення про продукти, що готуються. На даний момент відомо три SKU для настільних відеокарт та більше десяти SKU для мобільних рішень.

Для ноутбуків очікується широкий спектр відеокарт, починаючи від топових варіантів GeForce RTX 5090/5080 Max-Q/Mobile і закінчуючи бюджетними моделями, такими як GeForce RTX 5050. Усі мобільні версії будуть представлені у двох варіантах із різними SKU. Nvidia тепер маркує всі мобільні відеокарти як Max-Q, незалежно від рівня продуктивності, залишаючи установку лімітів потужності на розсуд виробників ноутбуків.

Українська студія GSC Game World визначилась із датою виходу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Розробники вирішили взяти додатковий час на доопрацювання проекту та перенесли його реліз на півроку. Тепер відомо, що гра вийде 5 вересня 2024 на персональних комп’ютерах та ігрових консолях Xbox Series X/S.

З цієї нагоди GSC Game World оприлюднила невеликий трейлер.Замовлено стандартне видання S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступно українською Steam за ціною 895 грн, а версії Deluxe та Ultimate Edition коштують відповідно 1199 та 1599 грн.

Українська студія GSC Game World досягла вражаючого успіху з грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яка за перші два дні після релізу, 20 листопада, розійшлася тиражем 1 мільйон копій. Це досягнення стає ще значнішим, враховуючи, що гра доступна в сервісі Game Pass, що суттєво збільшує загальну кількість гравців, які досліджують Зону.

У день виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 став найпопулярнішою грою на Twitch:

На піку розділ гри зібрав 416,4 тис. глядачів, посівши п’яте місце серед усіх ігрових релізів 2024 року.

Трансляції гри за день згенерували близько 2,65 мільйона годин перегляду.

Більшість глядачів стежили за стримами англійською та російською мовами (по 32,3% від загальної кількості). Українські стрими становили 9,2% глядачів.

За кількістю глядачів у лайв-стримінгу в день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 обійшов такі проекти, як Dragon Ball: Sparking! Zero і Silent Hill 2, поступившись лише великим релізам на зразок Palworld і Black Myth: Wukong. Сталкер 2 зайняла місце у топ-10 найпопулярніших проектів на Steam, а її реліз став знаковою подією в ігровій спільноті.

POCO X6 Pro оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1220 x 2712 та частотою оновлення картинки 120 Гц. Смартфон працює на операційній системі Android 14 із фірмовою оболонкою HyperOS.

Смартфон працює на процесорі Mediatek Dimensity 8300. Він має 8 ядер та робочу частоту 3,35 Гц. Смартфон має кілька версій оперативної пам’яті та накопичувача. У тому числі 8+256 та 12+512 ГБ.

POCO X6 Pro 5G оснащений потужною батареєю на 5100 мАг та підтримує швидку зарядку на 67 Вт через порт USB-C. Серед інших характеристик слід відзначити підекранний сканер відбитків пальців.

Користувач буде задовольнятися 16-мегапіксельною передньою камерою та потрійною основною камерою з модулями на 64, 8 та 2 Мпікс. Є оптична стабілізація. POCO X6 Pro 5G буде випускатися у трьох кольорах корпусу: чорному, сірому та жовтому.

Ілон Маск анонсував випуск імпланта Neuralink Blindsight, що повертає зір

Ілон Маск представив проект Neuralink Blindsight, який обіцяє стати революцією в галузі офтальмології та повернути зір сліпим людям, включаючи тих, хто не бачив від народження. Технологія, що розробляється компанією Neuralink, передбачає вживлення імпланта в кору головного мозку, обминаючи пошкоджені зорові органи та безпосередньо стимулюючи області, що відповідають за обробку візуальних сигналів.

На початкових етапах ця технологія зможе надавати зображення з роздільною здатністю, порівнянним з 8-бітною графікою старих консолей, таких як Atari. Ця обмежена якість зображення буде достатньо для того, щоб допомогти користувачам орієнтуватися у просторі та розпізнавати прості об’єкти та форми. Маск, однак, упевнений, що згодом Blindsight зможе не тільки відновити людський зір, а й перевершити його, надаючи можливість бачити в інфрачервоному, ультрафіолетовому та навіть радіодіапазоні.

Проект вже отримав схвалення FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США), що надав йому статус «проривного пристрою», що дозволяє розпочати випробування на добровольцях.

В Epic Games Store безкоштовно роздають гру Ghostrunner – альтернативу Cyberpunk 2077

В Epic Games Store безкоштовно роздає кіберпанк-екшен Ghostrunner.Отримати гру Ghostrunner можна до 17:00 (CET) 18 квітня. Нещодавно вийшла Ghostrunner 2, тому пропозиція від EGS дозволить дізнатися, з чого розпочиналися пригоди кіберніндзя Джека (Jack). До речі, нещодавно EGS також роздавав другу частину гри.

Над створенням гри із 3D Realms працював польський розробник One More Level. Гра створена за допомогою Unreal Engine 4 та підтримує технологію NVIDIA RTX. Гравець, Джек Гостраннер, повинен долати небезпечні оточення, кидаючись, стрибаючи, бігаючи стіною і борючись. Гравець також зіткнеться з ворогами, з якими потрібно поводитись обережно, оскільки і вороги, і гравець можуть бути вбиті одним ударом.

TSMC позбавила Intel 40% знижки через необережні коментарі CEO

Нещодавні висловлювання генерального директора Intel Пета Гелсінгера про ризики, пов’язані з Тайванем, вплинули на відносини Intel і TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), найбільшого постачальника напівпровідників у світі. До публічних заяв Гелсінгера TSMC пропонувала Intel вигідні умови на 3-нм чіпи, надавши 40% знижку на виробництво однієї пластини, що знижувало її вартість з $23 000 до $14 000. Однак після того, як Гелсінгер став наполягати на геополітичних ризиках виробництва чіпів на Тайвані та виступати за субсидії на розвиток напівпровідникового виробництва у США, відносини між компаніями загострилися. TSMC відкликала пропозицію, і тепер Intel змушена платити повну вартість за 3-нм пластини, що помітно вдарило по фінансових показниках.

Ці заяви Гелсінгера також призвели до публічних розбіжностей із засновником TSMC Моррісом Чангом, який різко відповів на критику, вказавши на емоційний характер висловлювань Гелсінгера та мотивованість їх його прагненням до субсидій для Intel. Позиція Гелсінгер також викликала внутрішні розбіжності в Intel, включаючи відмову від значущої угоди з Alphabet після сплати штрафу для врегулювання спору.

І вже в грудні корпорація Intel оголосила про звільнення генерального директора Пета Гелсінгера, який обіймав цю посаду з лютого 2021 року. За свою понад 30-річну кар’єру в компанії Гелсінгер пройшов шлях від інженера до глави корпорації, зігравши ключову роль у розвитку Intel. Однак не в найкращий етап життя компанії.

На час пошуку нового генерального директора тимчасовими керівниками призначено Девіда Зінснера, виконавчого віце-президента та фінансового директора, і Мішеля Джонстона Холтхауса, керівника відділу Intel Products. Рада директорів компанії вже розпочала пошук постійного наступника.

Bradley оновили до M2A4E1. США показали покращену версію ББМ та готують її для передачі Україні

Армія США оголосила про випуск нового варіанту гусеничного бойового броньованого автомобіля Bradley під назвою M2A4E1.

M2A4E1 Bradley є значним посиленням у лінійці американських бойових машин піхоти. Система активного захисту Iron Fist, інтегрована в цю модель, є сучасним рішенням для забезпечення виживання на полі бою. Вона здатна виявляти та перехоплювати вхідні ракети та інші загрози, завдяки чому значно зменшується ризик ураження бронетехніки.

Радіолокаційні та інфрачервоні трекери збільшують можливості виявлення загроз, а використання вибухових снарядів у системі Iron Fist дозволяє ефективно нейтралізувати атакуючі снаряди ще до того, як вони досягнуть мети. Це є ключовою перевагою в умовах сучасної бойової операції, де швидкість реакції і здатність адаптуватися до тактичної ситуації, що змінюється, можуть визначати результат битви.

Удосконалений інфрачервоний приціл високої чіткості та блок контролю навколишнього середовища служать для підвищення оперативних можливостей екіпажу та запобігання перегріву у складних умовах. Ці технології покращують не лише бойові можливості, а й оперативний комфорт, дозволяючи екіпажу зберігати бойову готовність у різних кліматичних умовах.

Bradley вже давно відомий як надійний засіб для транспортування піхоти та забезпечення її захисту у бою. Оснащення M2A4E1 реактивною бронею, автоматичною гарматою M242 Bushmaster, протитанковими ракетами BGM-71 TOW та кулеметом M240C робить його особливо ефективним проти різноманітних загроз на полі бою.

Із закупівлею нових одиниць M2A4E1 армія США підвищує свої бойові можливості, а передача цих бойових машин Україні говорить про значну підтримку в умовах поточної війни.

Samsung Galaxy Ring коштує $399, але в Україні воно не продаватиметься

Samsung представила нове розумне кільце Galaxy Ring, яке пропонує користувачам зручний спосіб відстежувати показники здоров’я та керувати своїми пристроями за допомогою простих жестів. Цей гаджет показали на світовій презентації разом із новими Galaxy Flip та Fold шостого покоління. Наш перший огляд цих смартфонів вже на сайті.

Фітнес-кільце Galaxy Ring інтегрується з Samsung Health, надаючи користувачам комплексну інформацію про сон, рівень кисню в крові, пульс та активність протягом дня.

Хоча деякі очікували, що Samsung запропонує більше функцій підписки, поки немає підстав вважати, що це буде виправдано.

З іншого боку, Samsung, ймовірно, додасть до Galaxy Ring багато інших функцій у майбутньому. -prodavatsya-ne-budet/”> Кільце використовує датчик Samsung BioActive, який відкриває можливості для розширення його функціональності за межами базового відстеження сну.

Китай заявив про створення першої у світі мікрохвильової зброї, яка охолоджується за допомогою двигуна Стірлінга. Це потужний пристрій, відомий як мікрохвильовий променевий емітер (HPM), розроблений китайськими дослідниками та працює на чотирьох двигунах Стірлінга. За їх словами, ця конфігурація дозволяє зброї працювати безперервно протягом чотирьох годин, використовуючи тільки частину енергії в порівнянні з іншими системами.

Ця розробка стане одним із перших прикладів відкритого використання технології двигуна Стірлінга у озброєнні HPM, якщо результати будуть підтверджені. Дослідження було опубліковано в китайському академічному журналі High Power Laser and Particle Beams та проводилося під керівництвом вченого в галузі електронної інженерії Сюй Се.

Команда дослідників досягла температури, що перевищує 48 градусів вище за абсолютного нуля, використовуючи надпровідний матеріал і двигун Стірлінга, що призвело до магнітного поля більше чотирьох плотів. Додатково спостерігалося значне зменшення загального споживання енергії на 80%, порівняно з традиційною технологією.

Почасти успіх китайських учених можна пояснити наслідками санкцій, запроваджених під час президентства Дональда Трампа. Раніше Китай сильно залежав від імпорту високотемпературних надпровідників другого покоління, але через санкції виробничі потужності в країні були обмежені, а якість матеріалів залишалася за західними стандартами.

12 грудня 2024 року увійшло в історію Volkswagen як день завершення виробництва легендарного двигуна VR6. Андреас Г. Шлейт, менеджер зі зв’язків із громадськістю Volkswagen Passenger Cars, повідомив про цю подію в LinkedIn. Двигун VR6, випущений тиражем майже 1,87 мільйона екземплярів за 34 роки, став культовим серед автолюбителів завдяки своїй унікальній конструкції та характеристикам.

Історія та особливості VR6

Вперше двигун VR6 був представлений в 1991 році на Женевському автосалоні в третьому поколінні VW. Golf. Розміщення циліндрів у двигуні схоже на розміщення V-подібному, відмінністю є те, що кут між циліндрами становить 15°, а не 45°, 60° або 90°.

Назва VR6 походить від комбінації слів V-подібний двигун (нім. V-Motor) та рядний двигун (нім. Reihenmotor). Цифра 6 назві вказує кількість циліндрів, тобто. двигун V6. У Європі двигун VR6 був введений в експлуатацію у 1991 році на моделях Volkswagen Passat та Volkswagen Corrado, а у Північній Америці – наступного року. Моделі Passat, універсал Passat Variant та американський варіант Corrado комплектувалися оригінальними двигунами об’ємом 2,8 літра.

Європейський варіант Corrado та повнопривідний Passat Syncro мали двигуни об’ємом 2,9 літра потужністю 190 кінських сил. У 1999 році була проведена модифікація двигуна: 24-клапанний об’ємом 2,8 літра. Потужність склала 204 л.с, а момент, що крутить, – 265 Н⋅м. Їм комплектувалися моделі Golf та Bora, але двигун був несумісний з моделлю Passat.

Причини завершення виробництва

Виробництво VR6 у Європі припинилося VAG ще в середині 2010-х років через посилення екологічних стандартів. Однак він продовжував встановлюватись на автомобілі для Північної Америки і особливо для китайського ринку, де попит на цей двигун залишався високим. Однак навіть у Китаї з урахуванням сучасних вимог до викидів та переходу на електрифікацію від VR6 довелося відмовитись.

VR6 залишиться в пам’яті як один із самих знакових двигунів, що поєднує потужність, надійність та унікальний звук. Його компактність і універсальність зробили його ідеальним вибором для автомобілів різних класів. Завершення виробництва знаменує кінець епохи, але залишає багату спадщину автомобільної історії.

Михайло Чорновий

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