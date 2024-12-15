Офіційно: NVIDIA сказала коли представить відеокарти 5000-серії

CD Projekt RED здивувала шанувальників, випустивши анонсуючий трейлер The Witcher 4, який привернув увагу не лише грою, а й технічними подробицями: ролик був записаний із використанням “неанонсованого графічного процесора серії RTX”. Цей момент співпав із новинами від NVIDIA про запуск нового покоління відеокарт.

Компанія офіційно оголосила дату презентації відеокарт серії RTX 50. Вона відбудеться 6 січня 2025 року на виставці CES 2025 (у Європі трансляція розпочнеться 7 січня о 03:30 CET). Ця довгоочікувана подія супроводжуватиметься глобальним ігровим фестивалем GeForce LAN 50, який стартує 4 січня та триватиме 50 годин. Фінал фестивалю збігатиметься з початком виступу NVIDIA у Лас-Вегасі.

До анонсу нового покоління NVIDIA приурочила кампанію, присвячену 25-річчю GeForce 256 першої відеокарти компанії. Історична ретроспектива та анонс RTX 50 обіцяють стати центральними темами майбутньої виставки.

Уся лінійка матиме 14-шарові друковані плати, вони забезпечать покращену цілісність сигналу між графічним процесором та відеопам’яттю GDDR7. Усі карти повинні мати єдиний інтерфейс роз’єму живлення 12V-2×6. Лише деякі моделі RTX 5090 або RTX 5080 топового рівня матимуть подвійне 16-контактне роз’єм.

Nvidia GeForce RTX 5090 заснована на графічному процесорі GB202-300-A1 і друкованій платі PG144/145-SKU30. GPU містить 170 активних потокових мультипроцесорів (із загальної кількості 192 SM) та 21760 ядер (із загальних 24576 ядер). Вона має 32 ГБ пам’яті GDDR7 із шиною доступу 512 біт. Пам’ять працює на швидкості 28 Гбіт/с та забезпечує пропускну здатність 1792 ГБ/с. Загальне енергоспоживання картки становить 600 Вт.

Nvidia GeForce RTX 5080, у свою чергу, буде оснащена 16 ГБ VRAM, орієнтуючись на ширше коло користувачів. Шину доступу також уполовинили до 256 біт. Тим не менш, тут використовується швидша пам’ять GDDR7 (32 Гбіт/с), яка забезпечує загальну пропускну здатність 1024 ГБ/с. Модель заснована на платі PG144/147-SKU45 та використовує графічний процесор GB203-400-A1. У цьому випадку використовуються всі 84 ​​потокові мультипроцесори і 10752 ядра, доступні в GPU, однак це на 51% менше, ніж у флагманській RTX 5090. Для порівняння, минула RTX 4080 мала на 40% менше функціональних блоків, ніж RTX 4090.

Nvidia GeForce RTX 5070, згідно з останніми витоками, буде побудована на базі плати PG147 та графічного процесора GB205. Точні специфікації щодо кількості функціональних блоків поки невідомі, але передбачається, що вона отримає 12 ГБ пам’яті зі 192-бітною шиною, як і її попередниця RTX 4070. Однак завдяки використанню більш швидкої пам’яті з пропускною здатністю 28 Гбіт/с, загальна пропускна здатність відеокарти збільшиться на 33%, до 672 ГБ/с, що помітно підвищить її продуктивність. Що стосується енергоспоживання, GeForce RTX 5070 вимагатиме 250 Вт, що на 14% більше, ніж RTX 4070 SUPER (220 Вт).

Відьмак 4

CD Projekt RED офіційно випустила перший повноцінний трейлер The Witcher 4, у якому головним героєм стає Цирілла. Тепер уже доросла і загартована життям Цирі бере на себе роль мисливця на монстрів. У трейлері вона намагається врятувати дівчину із села та зірвати ритуал жертвопринесення. Відео передає похмуру атмосферу, характерну для серії, нагадуючи найкращі моменти із трейлерів до третьої частини.

З The Witcher 4 починається новий розділ саги. Гра розробляється на Unreal Engine 5, що обіцяє високий рівень графіки та деталізації. Представлений трейлер записаний на ігровому движку з використанням ассетів та технологій, що застосовуються у розробці. Розробники постаралися показати кінематографічний стиль, який чекає на гравців у фінальній версії.

Трейлер був рендерен на неанонсованому графічному процесорі NVIDIA, що підтверджує чутки про швидкий вихід GeForce RTX 5090 або 5080. Очікується, що карти нового покоління будуть представлені на початку 2025 року на виставці CES. The Witcher 4 поки що не має точної дати релізу, але проект уже став однією з найочікуваніших ігор найближчих років.