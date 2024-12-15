NVIDIA 5000 — видеокарты нового поколения RTX 5015.12.24
CD Projekt RED удивила поклонников, выпустив анонсирующий трейлер The Witcher 4, который привлек внимание не только игрой, но и техническими подробностями: ролик был записан с использованием «неанонсированного графического процессора серии RTX». Этот момент совпал с новостями от NVIDIA о запуске нового поколения видеокарт.
Компания официально объявила дату презентации видеокарт серии RTX 50. Она пройдет 6 января 2025 года на выставке CES 2025 (в Европе трансляция начнется 7 января в 03:30 CET). Это долгожданное событие будет сопровождаться глобальным игровым фестивалем GeForce LAN 50, который стартует 4 января и продлится 50 часов. Финал фестиваля совпадет с началом выступления NVIDIA в Лас-Вегасе.
К анонсу нового поколения NVIDIA приурочила кампанию, посвященную 25-летию GeForce 256, первой видеокарты компании. Историческая ретроспектива и анонс RTX 50 обещают стать центральными темами предстоящей выставки.
Вся линейка будет иметь 14-слойные печатные платы, они обеспечат улучшенную целостность сигнала между графическим процессором и видеопамятью GDDR7. Все карты должны иметь единый интерфейс разъема питания 12V-2×6. Лишь некоторые модели RTX 5090 или RTX 5080 топового уровня будут иметь двойной 16-контактный разъем.
Nvidia GeForce RTX 5090 основана на графическом процессоре GB202-300-A1 и печатной плате PG144/145-SKU30. GPU содержит 170 активных потоковых мультипроцессоров (из общего количества 192 SM) и 21760 ядер (из общих 24576 ядер). Она имеет 32 ГБ памяти GDDR7 с шиной доступа 512 бит. Память работает на скорости 28 Гбит/с и обеспечивает пропускную способность 1792 ГБ/с. Общее энергопотребление карты составляет существенные 600 Вт.
Nvidia GeForce RTX 5080, в свою очередь, будет оснащена 16 ГБ VRAM, ориентируясь на более широкий круг пользователей. Шину доступа также уполовинили до 256 бит. Тем не менее здесь используется более быстрая память GDDR7 (32 Гбит/с), которая обеспечивает общую пропускную способность 1024 ГБ/с. Модель основана на плате PG144/147-SKU45 и использует графический процессор GB203-400-A1. В этом случае используются все 84 потоковых мультипроцессора и 10752 ядра, доступные в GPU, однако это на 51% меньше, чем во флагманской RTX 5090. Для сравнения, прошлая RTX 4080 имела на 40% меньше функциональных блоков, чем RTX 4090.
Nvidia GeForce RTX 5070, согласно последним утечкам, будет построена на базе платы PG147 и графического процессора GB205. Точные спецификации по количеству функциональных блоков пока неизвестны, но предполагается, что она получит 12 ГБ памяти с 192-битной шиной, как и ее предшественница RTX 4070. Однако, благодаря использованию более быстрой памяти с пропускной способностью 28 Гбит/с, общая пропускная способность видеокарты увеличится на 33%, до 672 ГБ/с, что заметно повысит ее производительность. Что касается энергопотребления, GeForce RTX 5070 будет требовать 250 Вт, что на 14% больше, чем у RTX 4070 SUPER (220 Вт).
Ведьмак 4
CD Projekt RED официально выпустила первый полноценный трейлер The Witcher 4, в котором главным героем становится Цирилла. Теперь уже взрослая и закаленная жизнью Цири берет на себя роль охотницы на монстров. В трейлере она пытается спасти девушку из деревни и сорвать ритуал жертвоприношения. Видео передает мрачную атмосферу, характерную для серии, напоминая лучшие моменты из трейлеров к третьей части.
С The Witcher 4 начинается новая глава саги. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5, что обещает высокий уровень графики и детализации. Представленный трейлер записан на игровом движке с использованием ассетов и технологий, применяемых в разработке. Разработчики постарались показать кинематографический стиль, который ожидает игроков в финальной версии.
Трейлер был рендерен на неанонсированном графическом процессоре NVIDIA, что подтверждает слухи о скором выходе GeForce RTX 5090 или 5080. Ожидается, что карты нового поколения будут представлены в начале 2025 года на выставке CES. The Witcher 4 пока не имеет точной даты релиза, но проект уже стал одной из самых ожидаемых игр ближайших лет.
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