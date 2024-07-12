Samsung Galaxy Ring коштує $399, але в Україні воно не продаватиметься

Samsung представила нове розумне кільце Galaxy Ring, яке пропонує користувачам зручний спосіб відстежувати показники здоров’я та керувати своїми пристроями за допомогою простих жестів. Цей гаджет показали на світовій презентації разом із новими Galaxy Flip та Fold шостого покоління. Наш перший огляд цих смартфонів вже на сайті.

Фітнес-кільце Galaxy Ring інтегрується з Samsung Health, надаючи користувачам комплексну інформацію про сон, рівень кисню в крові, пульс та активність протягом дня.

Хоча деякі очікували, що Samsung запропонує більше функцій підписки, поки немає підстав вважати, що це буде виправдано.

З іншого боку, Samsung, ймовірно, додасть до Galaxy Ring багато інших функцій у майбутньому. Кільце використовує датчик Samsung BioActive, який відкриває можливості розширення його функціональності поза базового відстеження сну.

Galaxy Ring буде доступний у трьох кольорах: Titanium Black, Titanium Silver та Titanium Gold. Ціна пристрою стартує від 399 доларів. Попередні замовлення можна буде оформити на сайті Samsung.com та у авторизованих роздрібних торговців з 10 липня 2024 року.

Що вміє Samsung Galaxy Ring

Відстеження сну : Кільце відстежує різні аспекти сну, включаючи тривалість, стадії сну, затримку дихання та рівень кисню в крові під час сну; Відстеження активності : Galaxy Ring відслідковує кроки, пройдену відстань, спалені калорії та інші показники активності; Відстеження пульсу : Кільце безперервно відстежує пульс користувача, надаючи йому інформацію про стан його серцево-судинної системи. Керування жестами : Galaxy Ring можна використовувати для керування сумісними пристроями Samsung за допомогою жестів, таких як зведення пальців разом для фотографування або стиснення кулака для відключення будильника. Дизайн : Кільце має елегантний дизайн, який можна носити протягом дня та вночі. Воно виготовлене з титану та водонепроникне до 10 АТМ. Довгий час автономної роботи : Galaxy Ring може працювати до 7 днів без підзарядки.

