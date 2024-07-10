Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?

Компания Samsung провела мероприятие Unpacked на котором показала очередные генерации своих смартфонов с раскладной конструкцией. В этом году акцент делался на том, что ассистент с искусственным интеллектом может стать полезнее в таком форм-факторе девайса.

Конструктивно для модели Galaxy Fold 6 главным обновлением стал более компактный корпус – он теперь заметно тоньше. А для Galaxy Flip 6 – улучшенная производительность и камеры. Все это при тех же габаритах что и прошлогодняя модель.

С технической точки зрения новые смартфоны со складываемой конструкцией могут показаться интереснее новых флагманов линейки Galaxy S24, потому что есть хотя бы какие-то новшества по физической части.

Говорить о программном обновлении, разумеется, стоит, однако по нашим наблюдениям пользователи не так уж и высоко оценили новые возможности ИИ для перевода, обработки и редактирования фото за полгода с релиза Galaxy S.

Общие впечатления

Шарнир Fold 6 и Flip 6

Шарнир под гибким дисплеем. Это ахиллесова пята всех таких смартфонов, и не важно, раскладывается ли экран поперек или вдоль. У кого-то он более заметен, у кого-то менее. Конечно, если ориентироваться на пользователей, которые меняют смартфон раз в год, то не важна его надёжность. А вот два-три года уже позволят достичь заявленного количества сгибаний-разгибаний. Корейские инженеры в который раз поработали над устранением недостатков шарнира.

У новых Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6 его постарались сделать еще незаметнее, однако складка все еще различима при взгляде сбоку. К надежности вопросов не осталось, по крайней мере у тех пользователей кто не пытается снять защитную пленку, которую снимать нельзя. Она препятствует попаданию пыли, которая и ломает шарнир со временем.

Galaxy Fold 6 чем то теперь похож на двойной Galaxy S24 Pus. У него островатые грани, которые позволяют смартфону увереннее лежать в руке. Вопреки ожиданиям, титановая рамка для Galaxy Fold 6 не будет использоваться.

Galaxy Flip 6 по габаритам не изменился, получил больший внешний экран и заметно лучшую камеру. Конкретнее модуль от Galaxy S24 Pus.

Обновление ОС и софт с ИИ

Интересно что HMD, эксплуатирующая бренд Nokia в свое время очень гордилась тем, что обеспечивает длительный срок программной поддержки смартфонов. Но с годами этот козырь как-то сошел на нет. Покупатели не клюнули на то что их пятилетний смартфон получит свежий Андроид. То ли дело флагманские смартфоны Samsung. Они все-таки подороже и срок морального, да и технического, устаревания намного больше.

В Samsung обещают максимально расширить поддержку искусственного интеллекта Galaxy AI и предоставит всем покупателям смартфона семилетнюю программу обновлений операционной системы.

Программных дополнений с участием искусственного интеллекта не слишком много, но все они используют особенности форм-фаткора. Так, например, раскладушку Флип 6 или Фолд 6 можно поставить между двумя участниками интервью и запустить автоматический переводчик на разных сторонах. Интервьюер будет видеть свой язык, а респондент свой.

Дисплей Samsung Galaxy Flip 6

Samsung Galaxy Flip 6 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2640×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он также оснащен вторым 3,4-дюймовым дисплеем с разрешением 720×748 пикселей. Наверное, еще несколько десятых не сделали бы погоды, однако Motorola все же установила в новом Razr 50 в качестве внешнего экран с вырезами под камеры, чтобы использовать максимум пространства.

Оснащение Samsung Galaxy Flip 6

Устройство получило однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и Android 14. Galaxy Flip 6 оснащен системой испарительной камеры для эффективного охлаждения, что стало новшеством для серии. Объём флеш-памяти составит 256 ГБ или 512 ГБ.

А вот стремление установить во все также компактный корпус все более лучшие камеры – интересно. В этом году компания умудрилась вместить уже модуль 50 Мпикс, и это куда более перспективный модуль, чем прошлогодний 12 Мпикс. У него уже есть оптическая стабилизация и куда лучше значение светосилы.

У Самсунг и так хорошие алгоритмы пост-обработки фото. В сочетании с новыми модулями Galaxy Flip 6 еще ближе к званию перспективного смартфона для блогеров, с точки зрения удобства съемки себяшек.

Чуть более емкий аккумулятор 4000 мАч в сочетании с повысившейся мощностью зарядки 25 Вт сделает этот компактный смартфон еще независимее от розетки и павер-банок. Улучшенная автономность – также всем понятный и актуальный апгрейд.

В нем используются Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и USB 3.2 Gen 1.

Samsung Galaxy Flip 6 выпускается в четырех цветах – серебряно-сером, желтом, голубом и мятном.

Сравнение характеристик Galaxy Flip 3, Galaxy Flip 4, Galaxy Flip 5 и Galaxy Flip 6:

Galaxy Flip 3 Galaxy Flip 4 Galaxy Flip 5 Galaxy Flip 6 Тип: Динамический AMOLED Динамический AMOLED Динамический AMOLED Динамический AMOLED Основной дисплей: 6,7 дюймов 6,7 дюймов 6,7 дюймов 6,7 дюймов Разрешение: 1080 x 2640 1080 x 2640 1080 x 2640 1080 x 2640 Внешний дисплей: 1,9 пикселей 1,9 пикселей 3,4 дюйма 3,4 дюйма Высота: 166 мм 165.2 мм 167.3 мм 165.1 мм Ширина: 72.2 мм 71.9 мм 73.6 мм 71.9 мм Толщина: 6.9 мм 6.9 мм 6.8 мм 6.9 мм Вес: 183 г 187 г 188 г 187 г Водонепроницаемость: IPX8 IPX8 IPX8 IP48 Чипсет: Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 3 Макс. Частота: 2840 МГц 3190 МГц 3200 МГц 3200 МГц CPU-ядер: 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) Техпроцесс: 5 нанометров 4 нанометра 4 нанометра 4 нанометра Графика: Adreno 660 Adreno 730 Adreno 740 Adreno 740 Частота GPU: 840 МГц 900 МГц 680 МГц (?) 680 МГц (?) Объем ОЗУ: 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти: LPDDR5 LPDDR5 LPDDR5 LPDDR5 Объем накопителя: 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ Операционная система: Android 11 Android 12 Android 13 Android 13 Объем: 3300 мАч 3700 мАч 3700 мАч 4000 мАч Макс. мощность зарядки: 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт Тип аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Беспроводная зарядка: Да (10 Вт) Да (15 Вт) Да (15 Вт) Да (15 Вт) Основные модули: 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 12 МП) Селфи-камера: 10 мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей Bluetooth: 5.1 5.2 5.3 5.3 Версия Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Samsung Galaxy Fold 6 выпускается в трех цветах – серебряно-сером, розовом и темно-синем.

Сравнение характеристик Galaxy Fold 3, Galaxy Fold 4, Galaxy Fold 5 и Galaxy Fold 6:

Galaxy Fold 3 Galaxy Fold 4 Galaxy Fold 5 Galaxy Fold 6 Основной экран: 7,6 дюймов 7,6 дюймов 7,6 дюймов 7,6 дюймов Дополнительный экран: 6,2 дюймов 6,2 дюймов 6,2 дюймов 6,3 дюймов Разрешение основного: 1768 x 2208 пикселей 1812 x 2176 пикселей 1812 x 2176 пикселей 1856 x 2160 пикселей Разрешение дополнительного: 832х2268 пикселей 904х2316 пикселей 904х2316 пикселей 968х2376 пикселей Защита дисплея: Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus 2 Высота: 158.2 мм 155.1 мм 154,9 мм 153,5 мм Ширина: 128.1 мм 130.1 мм 67,1-129,9 мм 68,1-132,6 мм Толщина: 6.4 мм 6.3 мм 6,1-13,4 мм 5,6-12,1 мм Вес: 271 г 263 г 239 г 239 г Водонепроницаемость: IPX8 IPX8 IPX8 IP48 Чипсет: Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 3 Макс. Частота: 2840 МГц 3190 МГц 3200 МГц 3300 МГц CPU-ядер: 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) Графика: Adreno 660 Adreno 730 Adreno 740 Adreno 750 Частота GPU: 840 МГц 900 МГц 680 МГц 690 МГц Объем ОЗУ: 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ Частота памяти: 2750 МГц 3200 МГц 3200 МГц 3300 МГц Объем накопителя: 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ 256, 512, 1024 ГБ 256, 512, 1024 ГБ Объем: 4400 мАч 4400 мАч 4400 мАч 4400 мАч Макс. мощность зарядки: 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт Тип аккумулятора: Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Беспроводная зарядка: Да (10 Вт) Да (11 Вт) Да (12 Вт) Да (12 Вт) Основная камера: 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 10 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 10 МП) Дополнительные камеры: 10 МП + 4 МП 10 МП + 4 МП 10 МП + 4 МП 10 МП + 4 МП Зум: Оптический, 2x Оптический, 3x Оптический, 3x Оптический, 3x Угол широкоугольного объектива: 123° 123° 123° 123° Версия Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 6E (802ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Версия Bluetooth: 5.2 5.2 5.3 5.3

Дмитрий Табаков

Руководитель проектов hi-tech.ua Руководитель проектов hi-tech.ua

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