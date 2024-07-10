Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?10.07.24
Компания Samsung провела мероприятие Unpacked на котором показала очередные генерации своих смартфонов с раскладной конструкцией. В этом году акцент делался на том, что ассистент с искусственным интеллектом может стать полезнее в таком форм-факторе девайса.
Конструктивно для модели Galaxy Fold 6 главным обновлением стал более компактный корпус – он теперь заметно тоньше. А для Galaxy Flip 6 – улучшенная производительность и камеры. Все это при тех же габаритах что и прошлогодняя модель.
С технической точки зрения новые смартфоны со складываемой конструкцией могут показаться интереснее новых флагманов линейки Galaxy S24, потому что есть хотя бы какие-то новшества по физической части.
Говорить о программном обновлении, разумеется, стоит, однако по нашим наблюдениям пользователи не так уж и высоко оценили новые возможности ИИ для перевода, обработки и редактирования фото за полгода с релиза Galaxy S.
Общие впечатления
Шарнир Fold 6 и Flip 6
Шарнир под гибким дисплеем. Это ахиллесова пята всех таких смартфонов, и не важно, раскладывается ли экран поперек или вдоль. У кого-то он более заметен, у кого-то менее. Конечно, если ориентироваться на пользователей, которые меняют смартфон раз в год, то не важна его надёжность. А вот два-три года уже позволят достичь заявленного количества сгибаний-разгибаний. Корейские инженеры в который раз поработали над устранением недостатков шарнира.
У новых Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6 его постарались сделать еще незаметнее, однако складка все еще различима при взгляде сбоку. К надежности вопросов не осталось, по крайней мере у тех пользователей кто не пытается снять защитную пленку, которую снимать нельзя. Она препятствует попаданию пыли, которая и ломает шарнир со временем.
Galaxy Fold 6 чем то теперь похож на двойной Galaxy S24 Pus. У него островатые грани, которые позволяют смартфону увереннее лежать в руке. Вопреки ожиданиям, титановая рамка для Galaxy Fold 6 не будет использоваться.
Galaxy Flip 6 по габаритам не изменился, получил больший внешний экран и заметно лучшую камеру. Конкретнее модуль от Galaxy S24 Pus.
Обновление ОС и софт с ИИ
Интересно что HMD, эксплуатирующая бренд Nokia в свое время очень гордилась тем, что обеспечивает длительный срок программной поддержки смартфонов. Но с годами этот козырь как-то сошел на нет. Покупатели не клюнули на то что их пятилетний смартфон получит свежий Андроид. То ли дело флагманские смартфоны Samsung. Они все-таки подороже и срок морального, да и технического, устаревания намного больше.
В Samsung обещают максимально расширить поддержку искусственного интеллекта Galaxy AI и предоставит всем покупателям смартфона семилетнюю программу обновлений операционной системы.
Программных дополнений с участием искусственного интеллекта не слишком много, но все они используют особенности форм-фаткора. Так, например, раскладушку Флип 6 или Фолд 6 можно поставить между двумя участниками интервью и запустить автоматический переводчик на разных сторонах. Интервьюер будет видеть свой язык, а респондент свой.
Дисплей Samsung Galaxy Flip 6
Samsung Galaxy Flip 6 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2640×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он также оснащен вторым 3,4-дюймовым дисплеем с разрешением 720×748 пикселей. Наверное, еще несколько десятых не сделали бы погоды, однако Motorola все же установила в новом Razr 50 в качестве внешнего экран с вырезами под камеры, чтобы использовать максимум пространства.
Оснащение Samsung Galaxy Flip 6
Устройство получило однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и Android 14. Galaxy Flip 6 оснащен системой испарительной камеры для эффективного охлаждения, что стало новшеством для серии. Объём флеш-памяти составит 256 ГБ или 512 ГБ.
А вот стремление установить во все также компактный корпус все более лучшие камеры – интересно. В этом году компания умудрилась вместить уже модуль 50 Мпикс, и это куда более перспективный модуль, чем прошлогодний 12 Мпикс. У него уже есть оптическая стабилизация и куда лучше значение светосилы.
У Самсунг и так хорошие алгоритмы пост-обработки фото. В сочетании с новыми модулями Galaxy Flip 6 еще ближе к званию перспективного смартфона для блогеров, с точки зрения удобства съемки себяшек.
Чуть более емкий аккумулятор 4000 мАч в сочетании с повысившейся мощностью зарядки 25 Вт сделает этот компактный смартфон еще независимее от розетки и павер-банок. Улучшенная автономность – также всем понятный и актуальный апгрейд.
В нем используются Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и USB 3.2 Gen 1.
Samsung Galaxy Flip 6 выпускается в четырех цветах – серебряно-сером, желтом, голубом и мятном.
Сравнение характеристик Galaxy Flip 3, Galaxy Flip 4, Galaxy Flip 5 и Galaxy Flip 6:
|Galaxy Flip 3
|Galaxy Flip 4
|Galaxy Flip 5
|Galaxy Flip 6
|Тип:
|Динамический AMOLED
|Динамический AMOLED
|Динамический AMOLED
|Динамический AMOLED
|Основной дисплей:
|6,7 дюймов
|6,7 дюймов
|6,7 дюймов
|6,7 дюймов
|Разрешение:
|1080 x 2640
|1080 x 2640
|1080 x 2640
|1080 x 2640
|Внешний дисплей:
|1,9 пикселей
|1,9 пикселей
|3,4 дюйма
|3,4 дюйма
|Высота:
|166 мм
|165.2 мм
|167.3 мм
|165.1 мм
|Ширина:
|72.2 мм
|71.9 мм
|73.6 мм
|71.9 мм
|Толщина:
|6.9 мм
|6.9 мм
|6.8 мм
|6.9 мм
|Вес:
|183 г
|187 г
|188 г
|187 г
|Водонепроницаемость:
|IPX8
|IPX8
|IPX8
|IP48
|Чипсет:
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 3
|Макс. Частота:
|2840 МГц
|3190 МГц
|3200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер:
|8 (1+3+4)
|8 (1+3+4)
|8 (1+3+4)
|8 (1+3+4)
|Техпроцесс:
|5 нанометров
|4 нанометра
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика:
|Adreno 660
|Adreno 730
|Adreno 740
|Adreno 740
|Частота GPU:
|840 МГц
|900 МГц
|680 МГц (?)
|680 МГц (?)
|Объем ОЗУ:
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти:
|LPDDR5
|LPDDR5
|LPDDR5
|LPDDR5
|Объем накопителя:
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Операционная система:
|Android 11
|Android 12
|Android 13
|Android 13
|Объем:
|3300 мАч
|3700 мАч
|3700 мАч
|4000 мАч
|Макс. мощность зарядки:
|25 Вт
|25 Вт
|25 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора:
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Беспроводная зарядка:
|Да (10 Вт)
|Да (15 Вт)
|Да (15 Вт)
|Да (15 Вт)
|Основные модули:
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (50 МП + 12 МП)
|Селфи-камера:
|10 мегапикселей
|10 мегапикселей
|10 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Bluetooth:
|5.1
|5.2
|5.3
|5.3
|Версия Wi-Fi:
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Samsung Galaxy Fold 6 выпускается в трех цветах – серебряно-сером, розовом и темно-синем.
Сравнение характеристик Galaxy Fold 3, Galaxy Fold 4, Galaxy Fold 5 и Galaxy Fold 6:
|Galaxy Fold 3
|Galaxy Fold 4
|Galaxy Fold 5
|Galaxy Fold 6
|Основной экран:
|7,6 дюймов
|7,6 дюймов
|7,6 дюймов
|7,6 дюймов
|Дополнительный экран:
|6,2 дюймов
|6,2 дюймов
|6,2 дюймов
|6,3 дюймов
|Разрешение основного:
|1768 x 2208 пикселей
|1812 x 2176 пикселей
|1812 x 2176 пикселей
|1856 x 2160 пикселей
|Разрешение дополнительного:
|832х2268 пикселей
|904х2316 пикселей
|904х2316 пикселей
|968х2376 пикселей
|Защита дисплея:
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus Plus
|Gorilla Glass Victus Plus
|Gorilla Glass Victus 2
|Высота:
|158.2 мм
|155.1 мм
|154,9 мм
|153,5 мм
|Ширина:
|128.1 мм
|130.1 мм
|67,1-129,9 мм
|68,1-132,6 мм
|Толщина:
|6.4 мм
|6.3 мм
|6,1-13,4 мм
|5,6-12,1 мм
|Вес:
|271 г
|263 г
|239 г
|239 г
|Водонепроницаемость:
|IPX8
|IPX8
|IPX8
|IP48
|Чипсет:
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 3
|Макс. Частота:
|2840 МГц
|3190 МГц
|3200 МГц
|3300 МГц
|CPU-ядер:
|8 (1+3+4)
|8 (1+3+4)
|8 (1+3+4)
|8 (1+3+4)
|Графика:
|Adreno 660
|Adreno 730
|Adreno 740
|Adreno 750
|Частота GPU:
|840 МГц
|900 МГц
|680 МГц
|690 МГц
|Объем ОЗУ:
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Частота памяти:
|2750 МГц
|3200 МГц
|3200 МГц
|3300 МГц
|Объем накопителя:
|256, 512 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Объем:
|4400 мАч
|4400 мАч
|4400 мАч
|4400 мАч
|Макс. мощность зарядки:
|25 Вт
|25 Вт
|25 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора:
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Беспроводная зарядка:
|Да (10 Вт)
|Да (11 Вт)
|Да (12 Вт)
|Да (12 Вт)
|Основная камера:
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 10 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 10 МП)
|Дополнительные камеры:
|10 МП + 4 МП
|10 МП + 4 МП
|10 МП + 4 МП
|10 МП + 4 МП
|Зум:
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Оптический, 3x
|Оптический, 3x
|Угол широкоугольного объектива:
|123°
|123°
|123°
|123°
|Версия Wi-Fi:
|Wi-Fi 6E (802.11ax)
|Wi-Fi 6E (802ax)
|Wi-Fi 6E (802.11ax)
|Wi-Fi 6E (802.11ax)
|Версия Bluetooth:
|5.2
|5.2
|5.3
|5.3
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