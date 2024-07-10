Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?

Компанія Samsung провела захід Unpacked, на якому показала чергові генерації своїх смартфонів з розкладною конструкцією. Цього року акцент робився на тому, що асистент зі штучним інтелектом може стати кориснішим у такому форм-факторі девайсу.

Конструктивно для моделі Galaxy Fold 6 головним оновленням став компактніший корпус – він тепер помітно тонший. А для Galaxy Flip 6 – покращена продуктивність та камери. Все це при тих же габаритах, як і торішня модель.

З технічної точки зору нові смартфони зі складовою конструкцією можуть здатися цікавішими за нові флагмани лінійки Galaxy S24, тому що є хоча б якісь нововведення по фізичній частині.

Говорити про програмне оновлення, зрозуміло, варто, проте за нашими спостереженнями користувачі не так високо оцінили нові можливості ІІ для перекладу, обробки та редагування фото за півроку з релізу Galaxy S.

Загальні враження

Шарнір Fold 6 та Flip 6

Шарнір під гнучким екраном. Це ахіллесова п’ята всіх таких смартфонів, і не важливо, чи розкладається екран упоперек або вздовж. У когось він помітніший, у когось менший. Звичайно, якщо орієнтуватися на користувачів, які змінюють смартфон щорічно, то не важлива його надійність. А ось два-три роки вже дозволять досягти заявленої кількості згинання-розгинання. Корейські інженери вкотре попрацювали над усуненням недоліків шарніру.

У нових Samsung Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6 його постаралися зробити ще непомітнішим, проте складка все ще помітна при погляді збоку. До надійності питань не залишилося, принаймні у тих користувачів, хто не намагається зняти захисну плівку, яку знімати не можна. Вона перешкоджає попаданню пилу, який і ламає шарнір з часом.

Galaxy Fold 6 чимось тепер схожий на подвійний Galaxy S24 Pus. Має гоструваті грані, які дозволяють смартфону впевненіше лежати в руці.



Galaxy Flip 6 за габаритами не змінився, отримав більший зовнішній екран та помітно найкращу камеру. Конкретніше модуль від Galaxy S24 Pus.

Оновлення ОС та софт з ШІ

Цікаво, що HMD, яка експлуатує бренд Nokia свого часу дуже пишалася тим, що забезпечує тривалий термін програмної підтримки смартфонів. Але з роками цей козир якось зійшов нанівець. Покупці не клюнули на те, що їх п’ятирічний смартфон отримає новий Android. Чи то справа флагманські смартфони Samsung. Вони все-таки дорожчі і термін морального, та й технічного, старіння набагато більший.

У Samsung обіцяють максимально розширити підтримку штучного інтелекту Galaxy AI та надасть усім покупцям смартфона семирічну програму оновлень операційної системи.



Програмних доповнень за участю штучного інтелекту не надто багато, але вони використовують особливості форм-фаткора. Так, наприклад, розкладачку Фліп 6 або Фолд 6 можна поставити між двома учасниками інтерв’ю та запустити автоматичний перекладач на різних сторонах. Інтерв’юер бачитиме свою мову, а респондент свій.

Дисплей Samsung Galaxy Flip 6

Samsung Galaxy Flip 6 оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2640×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Він також оснащений другим 3,4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 720х748 пікселів. Напевно, ще кілька десятих не зробили б погоди, проте Motorola все ж таки встановила в новому Razr 50 як зовнішній екран з вирізами під камери, щоб використовувати максимум простору.

Оснащення Samsung Galaxy Flip 6

Пристрій отримав однокристальну систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті та Android 14. Якщо використання наступного покоління Snapdragon не дивує та цікавого тут мало. Обсяг флеш-пам’яті становитиме 256 ГБ або 512 ГБ.

А ось прагнення встановити в компактний корпус все кращі камери – цікаво. Цього року компанія примудрилася вмістити вже модуль 50 Мпікс, і це набагато перспективніший модуль, ніж торішній 12 Мпікс. У нього вже є оптична стабілізація і набагато краще значення світлосили.

У Samsung і так хороші алгоритми пост-обробки фото. У поєднанні з новими модулями Galaxy Flip 6 ще ближче до звання перспективного смартфона для блогерів, з погляду зручності зйомки себешек.

Трохи більш ємний акумулятор 4000 мАч у поєднанні з потужністю зарядки 25 Вт, що підвищилася, зробить цей компактний смартфон ще незалежнішим від розетки і павер-банок. Покращена автономність – також всім зрозумілий та актуальний апгрейд.

У ньому використовуються Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 та USB 3.2 Gen 1.

Samsung Galaxy Flip 6 випускається у чотирьох кольорах – срібно-сірому, жовтому, блакитному та м’ятному.

Порівняння характеристик Galaxy Flip 3, Galaxy Flip 4, Galaxy Flip 5 та Galaxy Flip 6:

Galaxy Flip 3 Galaxy Flip 4 Galaxy Flip 5 Galaxy Flip 6 Тип: Динамічний AMOLED Динамічний AMOLED Динамічний AMOLED Динамічний AMOLED Основний дисплей: 6,7 дюймів 6,7 дюймів 6,7 дюймів 6,7 дюймів Дозвіл: 1080 x 2640 1080 x 2640 1080 x 2640 1080 x 2640 Зовнішній дисплей: 1,9 пікселів 1,9 пікселів 3,4 дюйми 3,4 дюйми Висота: 166 мм 165.2 мм 167.3 мм 165.1мм</ td> Ширіна: 72.2 мм 71.9 мм 73.6 мм 71.9мм</ td> Товщина: 6.9 мм 6.9 мм 6.8 мм 6.9мм Вага: 183 г 187 г 188 г 187 г Водонепроникність: IPX8 IPX8 IPX8 IP48 Чіпсет: Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen3 Макс. Частота: 2840 МГц 3190 МГц 3200 МГц 3200 МГц CPU-ядер: 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) Техпроцес: 5 нанометрів 4 нанометри 4 нанометри 4 нанометри Графіка: Adreno 660 Adreno 730 Adreno 740 Adreno 740 Частота GPU: 840 МГц 900 МГц 680 МГц (?) 680 МГц (?) Обсяг ОЗУ: 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 12ГБ Тип пам’яті: LPDDR5 LPDDR5 LPDDR5 LPDDR5 Об’єм накопичувача: 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ Операційна система: Android 11 Android 12 Android 13 Android 13 Обсяг: 3300 мАг 3700 мАг 3700 мАг 4000мач Макс. потужність заряджання: 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт Тип акумулятора: Літій-іонний (Li-Ion) Літій-полімерний (Li-Po) Літій-полімерний (Li-Po) Літій-полімерний (Li-Po) Бездротова зарядка: Так (10 Вт) Так (15 Вт) Так (15 Вт) Так (15 Вт) Основні модулі: 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП) 2 (50МП + 12 МП) Селфі-камера: 10 мегапікселів 10 мегапікселів 10 мегапікселів 10 мегапікселів Bluetooth: 5.1 5.2 5.3 5.3 Версія Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Samsung Galaxy Fold 6 випускається у трьох кольорах – срібно-сірому, рожевому та темно-синьому.

Порівняння характеристик Galaxy Fold 3, Galaxy Fold 4, Galaxy Fold 5 та Galaxy Fold 6:

Galaxy Fold 3 Galaxy Fold 4 Galaxy Fold 5 Galaxy Fold 6 Основний екран: 7,6 дюймів 7,6 дюймів 7,6 дюймів 7,6 дюймів Додатковий екран: 6,2 дюймів 6,2 дюймів 6,2 дюймів 6,3 дюймів Роздільна здатність основного: 1768 x 2208 пікселів 1812 x 2176 пікселів 1812 x 2176 пікселів 1856 x 2160 пікселів Дозвол додаткового: 832х2268 пікселів 904х2316 пікселів 904х2316 пікселів 968х2376 пікселів Захист дисплея: Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus Plus Висота: 158.2 мм 155.1 мм 154,9 мм 153,5 мм Ширіна: 128.1 мм 130.1 мм 67,1-129,9 мм 68,1-132,6 мм Товщина: 6.4 мм 6.3 мм 6,1-13,4 мм 5,6-12,1 мм Вага: 271 г 263 г 239 г 239 г Водонепроникність: IPX8 IPX8 IPX8 IP48 Чіпсет: Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen3 Макс. Частота: 2840 МГц 3190 МГц 3200 МГц 3300 МГц CPU-ядер: 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) 8 (1+3+4) Графіка: Adreno 660 Adreno 730 Adreno 740 Adreno 750 Частота GPU: 840 МГц 900 МГц 680 МГц 690 МГц Обсяг ОЗУ: 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ Частота пам’яті: 2750 МГц 3200 МГц 3200 МГц 3300 МГц Об’єм накопичувача: 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ 256, 512, 1024 ГБ 256, 512, 1024 ГБ Обсяг: 4400 мАг 4400 мАг 4400 мАг 4400 мАг Макс. потужність заряджання: 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт Тип акумулятора: Літій-полімерний (Li-Po) Літій-полімерний (Li-Po) Літій-полімерний (Li-Po) Літій-полімерний (Li-Po) Бездротова зарядка: Так (10 Вт) Так (11 Вт) Так (12 Вт) Так (12 Вт) Основна камера: 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 10 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 10 МП) Додаткові камери: 10 МП + 4 МП 10 МП + 4 МП 10 МП + 4 МП 10 МП + 4 МП Зум: Оптичний, 2x Оптичний, 3x Оптичний, 3x Оптичний, 3x Кут ширококутного об’єктива: 123° 123° 123° 123° Версія Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 6E (802ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Версія Bluetooth: 5.2 5.2 5.3 5.3

Дмитро Табаков

Керівник проектів hi-tech.ua Керівник проектів hi-tech.ua

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