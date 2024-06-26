Нові смартфони-розкладачки Motorola Razr 50 та Razr 50 Ultra коштують $700 та $1000

Компанія Motorola провела глобальну презентацію, де показала нову лінійку складних смартфонів Razr. Зазначимо, що вже через кілька тижнів свої нові розкладні смартфони покаже компанія Samsung. Мабуть, ліново-дочірня компанія вирішила зловити хайп першою.

Незвично, але Мото розкладачок тепер буде дві – Motorola Razr 50 і Razr 50 Ultra. Цікаво, що неймінг моделей компанії схожий на Тойотовський. Японський автовиробник також маркує покоління Camry та Prius як 30, 40, 50 кузовів і т.д.

А взагалі компанія підготувала дивні прес-рендери. Смартфон тепер має великий на всю половину корпусу екран, який працює як видошукач. Це класно коли знімати вас нікому. Але навіщо тоді інша людина тримає смартфон і ретельно цілиться?

Motorola Razr 50

Базова модель серії Motorola Razr 50 є наступником торішнього смартфона Motorola Razr 40. Пристрій отримав шарнір із нержавіючої сталі, алюмінієві рамки 6000 серії, захист IPX8 та збільшений зовнішній дисплей до 3.6 дюймів. Він має POLED-матрицю та частоту оновлення картинки 120 Гц. Основний екран отримав діагональ 6.9 дюймів, роздільну здатність FHD+ і таку саму частоту розгортки.

Motorola Razr 50 працює під керуванням процесора Mediatek Dimensity 7300X у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 256 ГБ. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 4200 мАг і підтримує провідну зарядку потужністю 30 Вт, а також бездротову зарядку на 15 Вт. У пристрої встановлені стереодинаміки, бічний сканер відбитків пальців та подвійна основна камера з датчиками на 50 МП та 13 МП.

Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП. Razr 50 працює на операційній системі Android 14 та пропонує доступ до покращеної моделі штучного інтелекту Google Gemini Advanced на три місяці без додаткової плати. Також покупці отримають 2 ТБ хмарного сховища та доступ до функцій Gemini у програмах Google, таких як Gmail та Docs, у рамках плану Google One AI Premium. Продаж Motorola Razr 50 на глобальному ринку почнеться в липні, а вартість пристрою стартує від $700.

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra відрізняється від Razr 50 процесором Snapdragon 8s Gen 3. Також у нього збільшений зовнішній екран розміром 4 дюйми з матрицею LTPO POLED, що підтримує частоту оновлення 165 Гц і яскравість до 2400 нит. Основний дисплей розміром 6.9 дюймів має роздільну здатність FHD+, таку ж матрицю, частоту 165 Гц і яскравість до 3000 нит. У верхній частині основного екрану розташована фронтальна камера на 32 МП.

Основна камера складається з двох модулів на 50 МП: основного (f/1.7) та телеоб’єктиву (f/2.0) з 2-кратним оптичним зумом. Разр 50 Ultra оснащений акумулятором ємністю 4000 мАч і підтримує швидке заряджання провідною потужністю 45 Вт, а також бездротову зарядку на 15 Вт. У смартфона є захист від води за стандартом IPX8. Гаджет доступний у конфігураціях з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 512 ГБ, працює на операційній системі Android 14 та включає 3-місячний доступ до покращеної моделі штучного інтелекту Google Gemini Advanced.

Motorola Razr 50 Ultra вже можна придбати в Європі за ціною 1200 євро за модель з 12 ГБ ОЗУ і 512 ГБ пам’яті. У США смартфон надійде у продаж у липні з ціною від $999.