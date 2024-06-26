Новые смартфоны-раскладушки Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra стоят $700 и $1000

Компания Motorola провела глобальную презентацию, на которой показала новую линейку складных смартфонов Razr. Отметим что уже через несколько недель свои новые раскладные смартфоны покажет компания Samsung. Видимо, леново-дочерняя компания решила словить хайп первой.

Непривычно, но раскладушек Мото теперь будет две — Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra. Интересно что нейминг моделей компании похож на Тойотовский. Японский автопроизводитель также маркирует поколения Camry и Prius как 30, 40, 50 кузов и т.д.

А вообще компания подготовила странные пресс-рендеры. Смартфон теперь имеет большой, на всю половину корпуса экран, который работает как видоискатель. Это классно когда снимать вас некому. Но зачем же тогда другой человек держит смартфон и тщательно целится?

Motorola Razr 50

Базовая модель серии Motorola Razr 50 является преемником прошлогоднего смартфона Motorola Razr 40. Устройство получило шарнир из нержавеющей стали, алюминиевые рамки 6000 серии, защиту IPX8 и увеличенный внешний дисплей до 3.6 дюймов. Он имеет POLED-матрицу и частоту обновления картинки 120 Гц. Основной экран получил диагональ 6.9 дюймов, разрешение FHD+ и такую же частоту развертки.

Motorola Razr 50 работает под управлением процессора Mediatek Dimensity 7300X в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт, а также беспроводную зарядку на 15 Вт. В устройстве установлены стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера с датчиками на 50 МП и 13 МП.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП. Razr 50 работает на операционной системе Android 14 и предлагает доступ к улучшенной модели искусственного интеллекта Google Gemini Advanced на три месяца без дополнительной платы. Также покупатели получат 2 ТБ облачного хранилища и доступ к функциям Gemini в приложениях Google, таких как Gmail и Docs, в рамках плана Google One AI Premium. Продажи Motorola Razr 50 на глобальном рынке начнутся в июле, а стоимость устройства стартует от $700.

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra отличается от Razr 50 процессором Snapdragon 8s Gen 3. Также у него увеличенный внешний экран размером 4 дюйма с матрицей LTPO POLED, поддерживающий частоту обновления 165 Гц и яркость до 2400 нит. Основной дисплей размером 6.9 дюймов имеет разрешение FHD+, такую же матрицу, частоту 165 Гц и яркость до 3000 нит. В верхней части основного экрана расположена фронтальная камера на 32 МП.

Основная камера состоит из двух модулей на 50 МП: основного (f/1.7) и телеобъектива (f/2.0) с 2-кратным оптическим зумом. Разр 50 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную зарядку на 15 Вт. У смартфона есть защита от воды по стандарту IPX8. Гаджет доступен в конфигурациях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ, работает на операционной системе Android 14 и включает 3-месячный доступ к улучшенной модели искусственного интеллекта Google Gemini Advanced.

Motorola Razr 50 Ultra уже можно приобрести в Европе по цене €1200 за модель с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. В США смартфон поступит в продажу в июле с ценой от $999.