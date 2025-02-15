Цены Samsung Galaxy S25 в Украине. Начались официальные продажи

Компания Samsung Electronics Украина сообщила о старте продаж смартфонов новой серии Galaxy S25. Производитель утверждает, что эти устройства разработаны с акцентом на удобство в повседневном использовании, а встроенные технологии мобильного искусственного интеллекта позволят сделать взаимодействие с гаджетом более простым и эффективным.

Мы уже знакомили читателей с новинками сразу после их официальной презентации. Серия Galaxy S25 включает три модели: S25, S25+ и S25 Ultra. Во всех моделях будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Причем он будет использоваться в моделях всех регионов и в сочетании с минимум 12 ГБ оперативной памяти. Модели получают Android 15 со старта и обновлены оболочкой One UI 7. Обновления программного обеспечения обеспечены сроком до 7 лет. Ультраширокая камера получила увеличенный сенсор. Пост-обработка фото, аудио и видео получила больше возможностей.

Купить Samsung Galaxy S25 в Украине можно по следующим ценам:

Galaxy S25 12+128 ГБ — 42 000 грн

Galaxy S25 12+256 ГБ — 44 000 грн

Galaxy S25 12+512 ГБ — 48 000 грн

Galaxy S25+ 12+256 ГБ — 52 000 грн

Galaxy S25+ 12+512 ГБ — 56 000 грн

Galaxy S25 Ultra 12+256 ГБ — 64 000 грн

Galaxy S25 Ultra 12+512 ГБ — 68 000 грн

Galaxy S25 Ultra 12 ГБ+1 ТБ — 76 000 грн

До 26 февраля можно получить дополнительную выгоду от 2 000 до 8 000 на второй товар в чеке из экосистемы Galaxy, купленный вместе с новым Galaxy S25.