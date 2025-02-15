Ціни Samsung Galaxy S25 в Україні. Почалися офіційні продажі15.02.25
Компанія Samsung Electronics Україна повідомила про старт продажу смартфонів нової серії Galaxy S25. Виробник стверджує, що ці пристрої розроблені з акцентом на зручність у повсякденному використанні, а вбудовані технології мобільного штучного інтелекту дозволять зробити взаємодію з гаджетом більш простим та ефективним.
Ми вже знайомили читачів з новинками одразу після їх офіційної презентації. Серія Galaxy S25 включає три моделі: S25, S25 + і S25 Ultra. У всіх моделях буде встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Причому він буде використовуватися в моделях усіх регіонів та у поєднанні з мінімум 12 ГБ оперативної пам’яті. Моделі отримують Android 15 зі старту і оновлені оболонкою One UI 7. 1. Оновлення програмного забезпечення Ультраширока камера одержала збільшений сенсор. Пост-обробка фото, аудіо та відео отримала більше можливостей.
Купити Samsung Galaxy S25 в Україні можна за такими цінами:
- Galaxy S25 12+128 ГБ – 42 000 грн
- Galaxy S25 12+256 ГБ – 44 000 грн
- Galaxy S25 12+512 ГБ – 48 000 грн
- Galaxy S25+ 12+256 ГБ – 52 000 грн
- Galaxy S25+ 12+512 ГБ – 56 000 грн
- Galaxy S25 Ultra 12+256 ГБ – 64 000 грн
- Galaxy S25 Ultra 12+512 ГБ – 68 000 грн
- Galaxy S25 Ultra 12 ГБ+1 ТБ – 76 000 грн
До 26 лютого можна отримати додаткову вигоду від 2000 до 8000 на другий товар у чеку з екосистеми Galaxy, куплений разом із новим Galaxy S25.
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Ціни Samsung Galaxy S25 в Україні. Почалися офіційні продажі Samsung події в Україні смартфон
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