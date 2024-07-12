Samsung Galaxy Ring стоит $399, но в Украине оно продаваться не будет12.07.24
Samsung представила новое умное кольцо Galaxy Ring, которое предлагает пользователям удобный способ отслеживать показатели здоровья и управлять своими устройствами с помощью простых жестов. Этот гаджет показали на мировой презентации вместе с новыми Galaxy Flip и Fold шестого поколения. Наш первый обзор этих смартфонов уже на сайте.
Фитнес-кольцо Galaxy Ring интегрируется с Samsung Health, предоставляя пользователям комплексную информацию о сне, уровне кислорода в крови, пульсе и активности в течение дня.
Хотя некоторые ожидали, что Samsung предложит больше функций по подписке, пока нет оснований полагать, что это будет оправдано.
С другой стороны, Samsung, вероятно, добавит к Galaxy Ring много других функций в будущем. Кольцо использует датчик Samsung BioActive, который открывает возможности для расширения его функциональности за пределами базового отслеживания сна.
Galaxy Ring будет доступен в трех цветах: Titanium Black, Titanium Silver и Titanium Gold. Цена устройства стартует от 399 долларов США. Предварительные заказы можно будет оформить на сайте Samsung.com и у авторизованных розничных торговцев с 10 июля 2024 года.
Что умеет Samsung Galaxy Ring
- Отслеживание сна: Кольцо отслеживает различные аспекты сна, включая продолжительность, стадии сна, задержку дыхания и уровень кислорода в крови во время сна;
- Отслеживание активности: Galaxy Ring отслеживает шаги, пройденное расстояние, сожженные калории и другие показатели активности;
- Отслеживание пульса: Кольцо непрерывно отслеживает пульс пользователя, предоставляя ему информацию о состоянии его сердечно-сосудистой системы.
- Управление жестами: Galaxy Ring можно использовать для управления совместимыми устройствами Samsung с помощью жестов, таких как сведение пальцев вместе для фотографирования или сжатие кулака для отключения будильника.
- Дизайн: Кольцо имеет элегантный дизайн, который можно носить в течение дня и ночью. Оно изготовлено из титана и водонепроницаемо до 10 АТМ.
- Длительное время автономной работы: Galaxy Ring может работать до 7 дней без подзарядки.
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