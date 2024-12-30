Главные технологические события 2024 года

Редакция сайта hi-tech.ua продолжает освещать все значимые технологические события 2024 года — от новых игр и технологий, до очередных смартфонов и электрокаров. Мы уже привыкли что аудиторию интересуют самые разные темы — видим здесь как интерес к очередному бюджетному смартфону, так и бронемашине от США. Тематика войны с россией никак не покидает инфополе и технологических проектов это тоже касается.

CD Projekt RED удивила поклонников, выпустив анонсирующий трейлер The Witcher 4, который привлек внимание не только игрой, но и техническими подробностями: ролик был записан с использованием «неанонсированного графического процессора серии RTX». Этот момент совпал с новостями от NVIDIA о запуске нового поколения видеокарт.

Компания официально объявила дату презентации видеокарт серии RTX 50. Она пройдет 6 января 2025 года на выставке CES 2025 (в Европе трансляция начнется 7 января в 03:30 CET). Это долгожданное событие будет сопровождаться глобальным игровым фестивалем GeForce LAN 50, который стартует 4 января и продлится 50 часов. Финал фестиваля совпадет с началом выступления NVIDIA в Лас-Вегасе.

К анонсу нового поколения NVIDIA приурочила кампанию, посвященную 25-летию GeForce 256, первой видеокарты компании. Историческая ретроспектива и анонс RTX 50 обещают стать центральными темами предстоящей выставки.

Вся линейка будет иметь 14-слойные печатные платы, они обеспечат улучшенную целостность сигнала между графическим процессором и видеопамятью GDDR7. Все карты должны иметь единый интерфейс разъема питания 12V-2×6. Лишь некоторые модели RTX 5090 или RTX 5080 топового уровня будут иметь двойной 16-контактный разъем.

Nvidia GeForce RTX 5090 основана на графическом процессоре GB202-300-A1 и печатной плате PG144/145-SKU30. GPU содержит 170 активных потоковых мультипроцессоров (из общего количества 192 SM) и 21760 ядер (из общих 24576 ядер). Она имеет 32 ГБ памяти GDDR7 с шиной доступа 512 бит. Память работает на скорости 28 Гбит/с и обеспечивает пропускную способность 1792 ГБ/с. Общее энергопотребление карты составляет существенные 600 Вт.

Nvidia GeForce RTX 5080, в свою очередь, будет оснащена 16 ГБ VRAM, ориентируясь на более широкий круг пользователей. Шину доступа также уполовинили до 256 бит. Тем не менее здесь используется более быстрая память GDDR7 (32 Гбит/с), которая обеспечивает общую пропускную способность 1024 ГБ/с. Модель основана на плате PG144/147-SKU45 и использует графический процессор GB203-400-A1. В этом случае используются все 84 потоковых мультипроцессора и 10752 ядра, доступные в GPU, однако это на 51% меньше, чем во флагманской RTX 5090. Для сравнения, прошлая RTX 4080 имела на 40% меньше функциональных блоков, чем RTX 4090.

В базе данных PCI Device ID появились сведения о новых моделях. Хотя это лишь список потенциальных моделей без точных характеристик, он дает некоторое представление о готовящихся продуктах. На данный момент известно три SKU для настольных видеокарт и более десяти SKU для мобильных решений.

Для ноутбуков ожидается широкий спектр видеокарт, начиная от топовых вариантов GeForce RTX 5090/5080 Max-Q/Mobile и заканчивая бюджетными моделями, такими как GeForce RTX 5050. Все мобильные версии будут представлены в двух вариантах с разными SKU. Важно отметить, что Nvidia теперь маркирует все мобильные видеокарты как Max-Q, независимо от уровня производительности, оставляя установку лимитов мощности на усмотрение производителей ноутбуков.

Украинская студия GSC Game World определилась с датой выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Разработчики решили взять дополнительное время на доработку проекта и перенесли его релиз на полгода. Теперь известно, что игра выйдет 5 сентября 2024 года на персональных компьютерах и игровых консолях Xbox Series X/S.

По этому случаю GSC Game World обнародовала небольшой трейлер. Предзаказ на стандартное издание S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступно на украинском Steam по цене 895 грн, а версии Deluxe и Ultimate Edition стоят соответственно 1199 и 1599 грн.

Украинская студия GSC Game World добилась впечатляющего успеха с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая за первые два дня после релиза, 20 ноября, разошлась тиражом в 1 миллион копий. Это достижение становится ещё значительнее, учитывая, что игра доступна в сервисе Game Pass, что существенно увеличивает общее число игроков, исследующих Зону.

В день выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самой популярной игрой на Twitch:

На пике раздел игры собрал 416,4 тыс. зрителей, заняв пятое место среди всех игровых релизов 2024 года.

Трансляции игры за день сгенерировали около 2,65 миллиона часов просмотра.

Большинство зрителей следили за стримами на английском и русском языках (по 32,3% от общего числа). Украинские стримы составили 9,2% зрителей.

По числу зрителей в лайв-стриминге в день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 обошёл такие проекты, как Dragon Ball: Sparking! Zero и Silent Hill 2, уступив лишь крупным релизам вроде Palworld и Black Myth: Wukong. Сталкер 2 заняла место в топ-10 самых популярных проектов на Steam, а её релиз стал знаковым событием в игровом сообществе.

POCO X6 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1220 x 2712 и частотой обновления картинки 120 Гц. Смартфон работает на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS.

Смартфон работает на процессоре Mediatek Dimensity 8300. Он имеет 8 ядер и рабочую частоту 3,35 Гц. Смартфон имеет несколько версий оперативной памяти и накопителя. В том числе 8+256 и 12+512 ГБ.

POCO X6 Pro 5G оснащен мощной батареей на 5100 мАч и поддерживает быструю зарядку на 67 Вт через порт USB-C. Среди других характеристик следует отметить подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Пользователь будет довольствоваться 16-мегапиксельной передней камерой и тройной основной камерой с модулями на 64, 8 и 2 Мпикс. Имеется оптическая стабилизация. POCO X6 Pro 5G будет выпускаться в трех цветах корпуса: черном, сером и желтом.

Илон Маск анонсировал выпуск импланта Neuralink Blindsight возвращающий зрение

Илон Маск представил проект Neuralink Blindsight, который обещает стать революцией в области офтальмологии и вернуть зрение слепым людям, включая тех, кто не видел с рождения. Технология, разрабатываемая компанией Neuralink, предполагает вживление импланта в кору головного мозга, обходя поврежденные зрительные органы и напрямую стимулируя области, отвечающие за обработку визуальных сигналов.

На начальных этапах эта технология сможет предоставлять изображения с разрешением, сравнимым с 8-битной графикой старых консолей, таких как Atari. Это ограниченное качество изображения будет достаточно для того, чтобы помочь пользователям ориентироваться в пространстве и распознавать простые объекты и формы. Маск, однако, уверен, что со временем Blindsight сможет не только восстановить человеческое зрение, но и превзойти его, предоставляя возможность видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радиодиапазоне.

Проект уже получил одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), присвоившего ему статус «прорывного устройства», что позволяет начать испытания на добровольцах.

В Epic Games Store бесплатно раздают игру Ghostrunner – альтернативу Cyberpunk 2077

В Epic Games Store бесплатно раздает киберпанк-экшен Ghostrunner. Получить игру Ghostrunner можно до 17:00 (CET) 18 апреля. Недавно вышла Ghostrunner 2, поэтому предложение от EGS позволит узнать, с чего начинались приключения киберниндзя Джека (Jack). К слову недавно EGS также роздавал вторую часть игры.

Над созданием игры с 3D Realms работал польский разработчик One More Level. Игра создана с помощью Unreal Engine 4 и поддерживает технологию NVIDIA RTX. Игрок, Джек Гостраннер, должен преодолевать опасные оцепления, бросаясь, прыгая, бегая по стене и борясь. Игрок также столкнется с врагами, с которыми нужно обращаться осторожно, поскольку и враги, и игрок могут быть убиты одним ударом.

TSMC лишила Intel 40% скидки из-за неосторожных комментариев CEO

Недавние высказывания генерального директора Intel Пэта Гелсингера о рисках, связанных с Тайванем, оказали значительное влияние на отношения Intel и TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), крупнейшего поставщика полупроводников в мире. До публичных заявлений Гелсингера TSMC предлагала Intel выгодные условия на 3-нм чипы, предоставив 40% скидку на производство одной пластины, что снижало ее стоимость с $23 000 до $14 000. Однако после того, как Гелсингер стал настаивать на геополитических рисках производства чипов на Тайване и выступать за субсидии на развитие полупроводникового производства в США, отношения между компаниями обострились. TSMC отозвала предложение, и теперь Intel вынуждена платить полную стоимость за 3-нм пластины, что заметно ударило по её финансовым показателям.

Эти заявления Гелсингера также привели к публичным разногласиям с основателем TSMC Моррисом Чангом, который резко ответил на критику, указав на эмоциональный характер высказываний Гелсингера и мотивированность их его стремлением к субсидиям для Intel. Позиция Гелсингера также вызвала внутренние разногласия в Intel, включая отказ от значимого соглашения с Alphabet после уплаты штрафа для урегулирования спора.

И уже в декабре корпорация Intel объявила об уходе генерального директора Пэта Гелсингера, который занимал этот пост с февраля 2021 года. За свою более чем 30-летнюю карьеру в компании Гелсингер прошёл путь от инженера до главы корпорации, сыграв ключевую роль в развитии Intel. Однао не в лучший этап жизни компании.

На время поиска нового генерального директора временными руководителями назначены Дэвид Зинснер, исполнительный вице-президент и финансовый директор, и Мишель Джонстон Холтхаус, руководитель отдела Intel Products. Совет директоров компании уже приступил к поиску постоянного преемника.

Bradley обновили до M2A4E1. США показали улучшенную версию ББМ и готовят её для передачи Украине

Армия США объявила о выпуске нового варианта гусеничной боевой бронированной машины Bradley под названием M2A4E1.

M2A4E1 Bradley представляет собой значительное усиление в линейке американских боевых машин пехоты. Система активной защиты Iron Fist, интегрированная в эту модель, представляет собой современное решение для обеспечения выживаемости на поле боя. Она способна обнаруживать и перехватывать входящие ракеты и другие угрозы, благодаря чему значительно уменьшается риск поражения бронетехники.

Радиолокационные и инфракрасные трекеры увеличивают возможности обнаружения угроз, а использование взрывных снарядов в системе Iron Fist позволяет эффективно нейтрализовать атакующие снаряды ещё до того, как они достигнут цели. Это является ключевым преимуществом в условиях современной боевой операции, где скорость реакции и способность адаптироваться к изменяющейся тактической ситуации могут определять исход битвы.

Усовершенствованный инфракрасный прицел высокой четкости и блок контроля окружающей среды служат для повышения оперативных возможностей экипажа и предотвращения перегрева в сложных условиях. Эти технологии улучшают не только боевые возможности, но и оперативный комфорт, позволяя экипажу сохранять боевую готовность в различных климатических условиях.

Bradley уже давно известен как надежное средство для транспортировки пехоты и обеспечения её защиты в бою. Оснащение M2A4E1 реактивной бронёй, автоматической пушкой M242 Bushmaster, противотанковыми ракетами BGM-71 TOW и пулемётом M240C делает его особенно эффективным против разнообразных угроз на поле боя.

С закупкой новых единиц M2A4E1 армия США повышает свои боевые возможности, а передача этих боевых машин Украине говорит о значительной поддержке в условиях текущей войны.

Samsung Galaxy Ring стоит $399, но в Украине оно продаваться не будет

Samsung представила новое умное кольцо Galaxy Ring, которое предлагает пользователям удобный способ отслеживать показатели здоровья и управлять своими устройствами с помощью простых жестов. Этот гаджет показали на мировой презентации вместе с новыми Galaxy Flip и Fold шестого поколения. Наш первый обзор этих смартфонов уже на сайте.

Фитнес-кольцо Galaxy Ring интегрируется с Samsung Health, предоставляя пользователям комплексную информацию о сне, уровне кислорода в крови, пульсе и активности в течение дня.

Хотя некоторые ожидали, что Samsung предложит больше функций по подписке, пока нет оснований полагать, что это будет оправдано.

С другой стороны, Samsung, вероятно, добавит к Galaxy Ring много других функций в будущем. Кольцо использует датчик Samsung BioActive, который открывает возможности для расширения его функциональности за пределами базового отслеживания сна.

Китай заявил о создании первого в мире микроволнового оружия, которое охлаждается с помощью двигателя Стирлинга. Это мощное устройство, известное как микроволновый лучевой эмиттер (HPM), разработано китайскими исследователями и работает на четырех двигателях Стирлинга. По их словам, эта конфигурация позволяет оружию работать непрерывно в течение примерно четырех часов, используя только часть энергии по сравнению с другими системами.

Эта разработка станет одним из первых примеров открытого использования технологии двигателя Стирлинга в вооружении HPM, если результаты будут подтверждены. Исследование было опубликовано в китайском академическом журнале High Power Laser and Particle Beams и проводилось под руководством ученого в области электронной инженерии Сюй Се.

Команда исследователей достигла температуры, превышающей 48 градусов выше абсолютного нуля, используя сверхпроводящий материал и двигатель Стирлинга, что привело к магнитному полю более четырех теслей. Дополнительно наблюдалось значительное уменьшение общего потребления энергии на 80% по сравнению с традиционной технологией.

Отчасти успех китайских ученых можно объяснить последствиями санкций, введенных во время президентства Дональда Трампа. Ранее Китай сильно зависел от импорта высокотемпературных сверхпроводников второго поколения, но из-за санкций производственные мощности в стране были ограничены, а качество материалов оставалось позади западных стандартов.

12 декабря 2024 года вошло в историю Volkswagen как день завершения производства легендарного двигателя VR6. Андреас Г. Шлейт, менеджер по связям с общественностью Volkswagen Passenger Cars, сообщил об этом событии в LinkedIn. Двигатель VR6, выпущенный тиражом почти 1,87 миллиона экземпляров за 34 года, стал культовым среди автолюбителей благодаря своей уникальной конструкции и характеристикам.

История и особенности VR6

Впервые двигатель VR6 был представлен в 1991 году на Женевском автосалоне в третьем поколении VW Golf. Размещение цилиндров в двигателе похоже на размещение в V-образном, отличием является то, что угол между цилиндрами составляет 15°, а не 45°, 60° или 90°.

Название VR6 происходит от комбинации слов V-образный двигатель (нем. V-Motor) и рядный двигатель (нем. Reihenmotor). Цифра 6 в названии указывает количество цилиндров, т.е. двигатель V6. В Европе двигатель VR6 был введен в эксплуатацию в 1991 году на моделях Volkswagen Passat и Volkswagen Corrado, а в Северной Америке – в следующем году. Модели Passat, универсал Passat Variant, а также американский вариант Corrado комплектовались оригинальными двигателями объемом 2,8 литра.

Европейский вариант Corrado и полноприводный Passat Syncro имели двигатели объемом 2,9 литра мощностью 190 лошадиных сил. В 1999 году была произведена модификация двигателя: 24-клапанный объемом 2,8 литра. Мощность составила 204 л.с, а крутящий момент – 265 Н⋅м. Им комплектовались модели Golf и Bora, но двигатель был несовместим с моделью Passat.

Причины завершения производства

Производство VR6 в Европе прекратилось VAG еще в середине 2010-х годов из-за ужесточения экологических стандартов. Однако он продолжал устанавливаться на автомобили для Северной Америки и особенно для китайского рынка, где спрос на этот двигатель оставался высоким. Однако даже в Китае с учетом современных требований к выбросам и перехода на электрификацию от VR6 пришлось отказаться.

VR6 останется в памяти как один из самых знаковых двигателей, сочетавший мощность, надежность и уникальный звук. Его компактность и универсальность сделали его идеальным выбором для автомобилей самых разных классов. Завершение производства знаменует конец эпохи, но оставляет богатое наследие в автомобильной истории.

Михаил Черновой

Редактор Редактор

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