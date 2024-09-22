Илон Маск анонсировал выпуск импланта Neuralink Blindsight возвращающий зрение22.09.24
Илон Маск представил проект Neuralink Blindsight, который обещает стать революцией в области офтальмологии и вернуть зрение слепым людям, включая тех, кто не видел с рождения. Технология, разрабатываемая компанией Neuralink, предполагает вживление импланта в кору головного мозга, обходя поврежденные зрительные органы и напрямую стимулируя области, отвечающие за обработку визуальных сигналов.
На начальных этапах эта технология сможет предоставлять изображения с разрешением, сравнимым с 8-битной графикой старых консолей, таких как Atari. Это ограниченное качество изображения будет достаточно для того, чтобы помочь пользователям ориентироваться в пространстве и распознавать простые объекты и формы. Маск, однако, уверен, что со временем Blindsight сможет не только восстановить человеческое зрение, но и превзойти его, предоставляя возможность видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радиодиапазоне.
Проект уже получил одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), присвоившего ему статус «прорывного устройства», что позволяет начать испытания на добровольцах.
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Илон Маск анонсировал выпуск импланта Neuralink Blindsight возвращающий зрениеИлон Маск медицина
Маск уверен, что со временем Blindsight сможет не только восстановить человеческое зрение, но и превзойти его, предоставляя возможность видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радиодиапазоне.
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