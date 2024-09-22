Ілон Маск анонсував випуск імпланту Neuralink Blindsight, що повертає зір22.09.24
Ілон Маск представив проект Neuralink Blindsight, який обіцяє стати революцією в галузі офтальмології та повернути зір сліпим людям, включаючи тих, хто не бачив від народження. Технологія, що розробляється компанією Neuralink, передбачає вживлення імпланта в кору головного мозку, обминаючи пошкоджені зорові органи та безпосередньо стимулюючи області, що відповідають за обробку візуальних сигналів.
На початкових етапах ця технологія зможе надавати зображення з роздільною здатністю, порівнянним з 8-бітною графікою старих консолей, таких як Atari. Ця обмежена якість зображення буде достатньо для того, щоб допомогти користувачам орієнтуватися у просторі та розпізнавати прості об’єкти та форми. Маск, однак, упевнений, що згодом Blindsight зможе не тільки відновити людський зір, а й перевершити його, надаючи можливість бачити в інфрачервоному, ультрафіолетовому та навіть радіодіапазоні.
Проект вже отримав схвалення FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США), що надав йому статус “проривного пристрою”, що дозволяє розпочати випробування на добровольцях.
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