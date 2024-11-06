TSMC лишила Intel 40% скидки из-за неосторожных комментариев CEO

Недавние высказывания генерального директора Intel Пэта Гелсингера о рисках, связанных с Тайванем, оказали значительное влияние на отношения Intel и TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), крупнейшего поставщика полупроводников в мире. До публичных заявлений Гелсингера TSMC предлагала Intel выгодные условия на 3-нм чипы, предоставив 40% скидку на производство одной пластины, что снижало ее стоимость с $23 000 до $14 000. Однако после того, как Гелсингер стал настаивать на геополитических рисках производства чипов на Тайване и выступать за субсидии на развитие полупроводникового производства в США, отношения между компаниями обострились. TSMC отозвала предложение, и теперь Intel вынуждена платить полную стоимость за 3-нм пластины, что заметно ударило по её финансовым показателям.

Эти заявления Гелсингера также привели к публичным разногласиям с основателем TSMC Моррисом Чангом, который резко ответил на критику, указав на эмоциональный характер высказываний Гелсингера и мотивированность их его стремлением к субсидиям для Intel. Позиция Гелсингера также вызвала внутренние разногласия в Intel, включая отказ от значимого соглашения с Alphabet после уплаты штрафа для урегулирования спора.

Кроме того, среди клиентов и поставщиков Intel растет сомнение относительно готовности компании к запуску своего технологического процесса 18A к 2026 году. Это ставит под угрозу планы Intel по привлечению крупных клиентов, таких как Qualcomm и Apple, которые отказались от использования техпроцесса из-за опасений по поводу сроков и качества. Эти проблемы могут усилить давление на Intel в её усилиях по восстановлению лидерства в полупроводниковой индустрии и конкуренции с такими гигантами, как TSMC.