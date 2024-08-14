Представлений Google Pixel 9 Pro Fold – смартфон з двома більшими та ще яскравішими екранами14.08.24
Google анонсувала новий доладний смартфон Pixel 9 Pro Fold, який надійде у продаж у вересні 2024 року за ціною 1799 доларів. Це друге покоління складних пристроїв від компанії, яке зазнало значних покращень в апаратній частині.
Зокрема, зовнішній дисплей тепер має діагональ 6,3 дюйми, а внутрішній збільшений до 8 дюймів з піковою яскравістю 2700 ніт. Пристрій став легшим і тоншим завдяки оновленій конструкції з атласним покриттям алюмінієвого корпусу: його вага зменшилася на 25 грамів, а товщина в складеному стані складає всього 10,5 мм.
Pixel 9 Pro Fold оснащений процесором Google Tensor G4, 16 ГБ оперативної пам’яті та на вибір двома варіантами об’єму внутрішнього сховища: 256 ГБ або 512 ГБ.
Смартфон буде працювати на Android 14 та отримає 7 років оновлень безпеки та функціональних оновлень.
Камера пристрою представлена основним 48-мегапіксельним сенсором та трьома додатковими об’єктивами, включаючи надширококутну камеру та телефотооб’єктив із 5-кратним зумом. Смартфон підтримує нові функції від Google, такі як Video Boost та “Add Me”.
Акумулятор ємністю 4650 мАг забезпечує до 24 годин автономної роботи.
Pixel 9 Pro Fold буде представлений у двох кольорах: обсидіановому та фарфоровому. Вже відкрито можливість попереднього замовлення пристрою.
Перший Google Pixel Fold успадкував дизайн доступної за ціною серії Pixel, з іншого – це преміальний пристрій з якісним шарніром і складанням. Товщина Google Pixel Fold у закритому стані – 12 мм. Акумулятор на 4800 мАч підтримує швидке заряджання потужністю до 30 Вт або бездротову Qi.
У складеному вигляді це 5,8-дюймовий смартфон з OLED-екраном та частотою оновлення 120 Гц. Завдяки пропорціям і великій товщині рамок Pixel Fold у розкритому вигляді нагадує мініпланшет з екраном 7,6”. Зовнішній екран з роздільною здатністю 1080 x 2092 пікселів досягає яскравості 1550 нит, а внутрішній, а також OLED з роздільною здатністю 2208 x 1840 – 1450 нит.
Кожен дисплей має виріз під 8,3 Мпікс селфі-камеру. pixel-tablet/”>На тильній стороні потрійний об’єктив: 48 Мпікс основна камера, 10,8 Мпікс ширококутний і 10,8 Мпікс телевізор. Використовується чіп Tensor G2 разом із 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Нам представилася можливість порівняти камери двох останніх смартфонів Samsung Galaxy Ultra. У цьому матеріалі розповімо про відмінності модулів Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra та подивимося, як вони знімають фото та відео
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Представлений Google Pixel 9 Pro Fold – смартфон з двома більшими та ще яскравішими екранамиGoogle події у світі смартфон
Google анонсувала новий доладний смартфон Pixel 9 Pro Fold, який надійде у продаж у вересні 2024 року за ціною 1799 доларів. Це друге покоління складних пристроїв від компанії, яке зазнало значних покращень в апаратній частині.
Google Pixel 9 Pro Fold представлять офіційно вже за годинуGoogle події у світі смартфон чутки
Загалом від Google очікується кілька новинок серед яких і складний смартфон Pixel 9 Pro Fold, а також флагманські смартфони Pixel 9, Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL