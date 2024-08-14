Представлений Google Pixel 9 Pro Fold – смартфон з двома більшими та ще яскравішими екранами

Google анонсувала новий доладний смартфон Pixel 9 Pro Fold, який надійде у продаж у вересні 2024 року за ціною 1799 доларів. Це друге покоління складних пристроїв від компанії, яке зазнало значних покращень в апаратній частині.

Зокрема, зовнішній дисплей тепер має діагональ 6,3 дюйми, а внутрішній збільшений до 8 дюймів з піковою яскравістю 2700 ніт. Пристрій став легшим і тоншим завдяки оновленій конструкції з атласним покриттям алюмінієвого корпусу: його вага зменшилася на 25 грамів, а товщина в складеному стані складає всього 10,5 мм.

Pixel 9 Pro Fold оснащений процесором Google Tensor G4, 16 ГБ оперативної пам’яті та на вибір двома варіантами об’єму внутрішнього сховища: 256 ГБ або 512 ГБ.

Смартфон буде працювати на Android 14 та отримає 7 років оновлень безпеки та функціональних оновлень.

Камера пристрою представлена ​​основним 48-мегапіксельним сенсором та трьома додатковими об’єктивами, включаючи надширококутну камеру та телефотооб’єктив із 5-кратним зумом. Смартфон підтримує нові функції від Google, такі як Video Boost та “Add Me”.

Акумулятор ємністю 4650 мАг забезпечує до 24 годин автономної роботи.

Pixel 9 Pro Fold буде представлений у двох кольорах: обсидіановому та фарфоровому. Вже відкрито можливість попереднього замовлення пристрою.

Перший Google Pixel Fold успадкував дизайн доступної за ціною серії Pixel, з іншого – це преміальний пристрій з якісним шарніром і складанням. Товщина Google Pixel Fold у закритому стані – 12 мм. Акумулятор на 4800 мАч підтримує швидке заряджання потужністю до 30 Вт або бездротову Qi.

У складеному вигляді це 5,8-дюймовий смартфон з OLED-екраном та частотою оновлення 120 Гц. Завдяки пропорціям і великій товщині рамок Pixel Fold у розкритому вигляді нагадує мініпланшет з екраном 7,6”. Зовнішній екран з роздільною здатністю 1080 x 2092 пікселів досягає яскравості 1550 нит, а внутрішній, а також OLED з роздільною здатністю 2208 x 1840 – 1450 нит.

Кожен дисплей має виріз під 8,3 Мпікс селфі-камеру. pixel-tablet/”> На тильній стороні потрійний об’єктив: 48 Мпікс основна камера, 10,8 Мпікс ширококутний і 10,8 Мпікс телевізор. Використовується чіп Tensor G2 разом із 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ.