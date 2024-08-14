Представлен Google Pixel 9 Pro Fold — смартфон с двумя более крупными и яркими экранами

Google анонсировала новый складной смартфон Pixel 9 Pro Fold, который поступит в продажу в сентябре 2024 года по цене 1799 долларов. Это второе поколение складных устройств от компании, которое претерпело значительные улучшения в аппаратной части.

В частности, внешний дисплей теперь имеет диагональ 6,3 дюйма, а внутренний увеличен до 8 дюймов с пиковой яркостью 2700 нит. Устройство стало легче и тоньше благодаря обновленной конструкции с атласным покрытием алюминиевого корпуса: его вес уменьшился на 25 граммов, а толщина в сложенном состоянии составляет всего 10,5 мм.

Pixel 9 Pro Fold оснащен процессором Google Tensor G4, 16 ГБ оперативной памяти и на выбор двумя вариантами объёма внутреннего хранилища: 256 ГБ или 512 ГБ.

Смартфон будет работать на Android 14 и получит 7 лет обновлений безопасности и функциональных обновлений.

Камера устройства представлена основным 48-мегапиксельным сенсором и тремя дополнительными объективами, включая сверхширокоугольную камеру и телефотообъектив с 5-кратным зумом. Смартфон поддерживает новые функции от Google, такие как Video Boost и «Add Me».

Аккумулятор ёмкостью 4650 мАч обеспечивает до 24 часов автономной работы.

Pixel 9 Pro Fold будет представлен в двух цветах: обсидиановом и фарфоровом. Уже открыта возможность предварительного заказа устройства.

Первый Google Pixel Fold с одной стороны унаследовал дизайн доступной по цене серии Pixel, с другой – это премиальное устройство с качественным шарниром и сборкой. Толщина Google Pixel Fold в закрытом состоянии – 12 мм. Аккумулятор на 4800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт или беспроводную Qi.

В сложенном виде это 5,8-дюймовый смартфон с OLED-экраном и частотой обновления 120 Гц. Благодаря пропорциям и большой толщине рамок Pixel Fold в раскрытом виде напоминает минипланшет с экраном 7,6”. Внешний экран с разрешением 1080 x 2092 пикселей достигает яркости 1550 нит, а внутренний, а также OLED с разрешением 2208 x 1840 – 1450 нит.

Каждый дисплей имеет вырез под 8,3 Мпикс селфи-камеру. На тыльной стороне тройной объектив: 48 Мпикс основная камера, 10,8 Мпикс широкоугольный и 10,8 Мпикс телевизор. Используется чип Tensor G2 вместе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.