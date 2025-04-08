IP-камера Ajax Systems IndoorCam з ШІ та інфрачервоним сенсором надійшла у продаж

Ajax Systems оголосила про старт продажів охоронної IP-камери IndoorCam, призначеної для дому, а також малого та середнього бізнесу. Новинку, представлену ще в листопаді минулого року, можна замовити на сайті виробника за ціною від 8 500 гривень.

IndoorCam оснащена 4-мегапіксельною камерою з підтримкою HDR та здатна бачити у темряві на відстані до 8 метрів. Камера розпізнає рух на дистанції до 4 метрів та за допомогою вбудованого штучного інтелекту розрізняє людей, тварин та транспорт.

Пристрій підтримує двосторонній аудіозв’язок без фонового шуму та луни, а всі відео шифруються і зберігаються на серверах в ЄС. Доступ до відеоархіву повністю контролюється користувачем: він вирішує, хто може отримати доступ, без участі виробника.

Керування відеоматеріалами здійснюється через Ajax Cloud Storage або NVR. Камера працює на фірмовому протоколі JetSparrow, що забезпечує плавне відтворення архіву без затримок. Навіть за відсутності Wi-Fi дані тривоги та фотографії передаються резервними каналами Jeweller і Wings на відстань до 1700 метрів від хаба.

IndoorCam підтримує інтелектуальне виявлення: можна налаштувати зони фіксації руху з високою точністю та створювати приховані області для захисту конфіденційної інформації. Це дозволяє зберігати лише важливі події та заощаджувати місце в пам’яті.

Підключення камери займає менше 10 хвилин: достатньо відсканувати QR-код для додавання пристрою до системи. Керування здійснюється через програму зі смартфона або ПК, а камеру можна інтегрувати у сценарії безпеки разом з іншими датчиками Ajax.