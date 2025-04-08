IP-камера Ajax Systems IndoorCam с ИИ и инфракрасным сенсором поступила в продажу

Ajax Systems объявила о старте продаж охранной IP-камеры IndoorCam, предназначенной для дома, а также малого и среднего бизнеса. Новинку, представленную еще в ноябре прошлого года, уже можно заказать на сайте производителя по цене от 8 500 гривен.

IndoorCam оснащена 4-мегапиксельной камерой с поддержкой HDR и способна видеть в темноте на расстоянии до 8 метров. Камера распознает движение на дистанции до 4 метров и с помощью встроенного искусственного интеллекта различает людей, животных и транспорт.

Устройство поддерживает двустороннюю аудиосвязь без фонового шума и эха, а все видеоданные шифруются и хранятся на серверах в ЕС. Доступ к видеоархиву полностью контролируется пользователем: он сам решает, кто может получить доступ, без участия производителя.

Управление видеоматериалами осуществляется через Ajax Cloud Storage или NVR. Камера работает на фирменном протоколе JetSparrow, который обеспечивает плавное воспроизведение архива без задержек. Даже при отсутствии Wi-Fi данные тревоги и фотографии передаются по резервным каналам Jeweller и Wings на расстояние до 1700 метров от хаба.

IndoorCam поддерживает интеллектуальное обнаружение: можно настроить зоны фиксации движения с высокой точностью и создавать скрытые области для защиты конфиденциальной информации. Это позволяет сохранять только важные события и экономить место в памяти.

Подключение камеры занимает менее 10 минут: достаточно отсканировать QR-код для добавления устройства в систему. Управление осуществляется через приложение со смартфона или ПК, а камеру можно интегрировать в сценарии безопасности вместе с другими датчиками Ajax.