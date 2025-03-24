Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого

Корпус Ugreen CM769 виконаний із металевого сплаву з матовою текстурою. Так що він не надто схильний до появи відбитків пальців і дрібних механічних пошкоджень. Верхня частина – металеві грати з перфорацією, що захищає капсулою. У центральній частині корпусу розміщено кільцеве RGB-підсвічування з можливістю налаштування різних режимів. Трохи нижче знаходиться панель управління, що включає кнопку зміни робочих режимів та регулятор гучності зі зручною розміткою. Індикатор стану дає змогу візуально відстежувати режим роботи.



Основа підставки мікрофона виконана з металу, є протиковзкі накладки. Конструкція припускає можливість нахилу корпусу на кут до 180 градусів. Крім того, передбачено різьбове кріплення 3/8 дюйми, яке дозволяє встановлювати мікрофон на стійку.

Сенсорна кнопка відключення звуку розташована у верхній частині корпусу та активується легким дотиком. Непогане рішення, яке виключає паразитний звук, який можна чути під час запису, кліка кнопки просто немає.

У нижній частині корпусу знаходяться роз’єм USB-C для підключення до пристроїв і вихід 3,5-мм для моніторингу звуку в режимі реального часу.

Опис мікрофона Ugreen CM769

Ugreen CM769 призначений для роботи в різних умовах, включаючи запис подкастів, проведення стриму, голосові чати та створення музичного контенту. В основі конструкції лежить конденсаторний капсуль з кардіоїдною діаграмою спрямованості, що забезпечує захоплення звуку з фронтального боку та зниження рівня фонового шуму. Встановлено 14-мм діафрагму.

У мікрофона вища частота дискредитації – 96, ніж раніше протестованого Маоно, де було 48 кГц. Але це не означає, що ми зможемо записувати звук нагріву скла на весняному сонечку. Набагато важливіше як мікрофон вловлює деталі. Параметри можна вибрати в налаштуваннях мікрофона або програмі для запису, можливо під конкретне завдання вдасться налаштувати його краще, ніж на стандартних значеннях.

З’єднання з пристроями реалізовано через порт USB Type-C. Мікрофон сумісний з MacOS, Linux та Android. Підтримується технологія “plug and play”, тому ніяких драйверів для початку роботи не потрібно. Мікрофон Ugreen CM769 також може працювати з телефонами та планшетами через кабель OTG. Для роботи використовується живлення мобільного пристрою.



Слухати результат у реальному часі можна через 3,5 мм роз’єм для навушників. Затримка між записом та відтворенням виявилася мінімальною. Регулювання гучності та керування підсвічуванням виконуються за допомогою елементів керування на корпусі. Доступні сім режимів підсвічування, включаючи статичні та динамічні ефекти. Запис звуку здійснюється з частотою дискретизації до 96 кГц та глибиною 24 біти. Вбудований ENC-чіп допомагає знижувати рівень фонових шумів, покращуючи якість запису.

У процесі тестування мікрофон підключався до ноутбука через USB-C та автоматично визначався системою. При записі голосу звук виходив досить чітким та деталізованим. При підключенні до смартфону також не виникло проблем, а вбудована система шумопоглинання частково згладжувала шум фону.

Враження

Ugreen CM769 продемонстрував зручність у використанні та стабільну якість запису. Просте первинне налаштування, можливість моніторингу та наявність RGB-підсвічування роблять його непоганим рішенням для роботи в домашніх умовах. До того ж, досить доступним. Функціональність пристрою дозволяє використовувати його для запису подкастів, стриму та інших завдань, пов’язаних з обробкою звуку.

Характеристики USB-мікрофону Ugreen CM769

Тип мікрофону: Динамічний, кардіоїдний Частота дискретизації: 24 біт / 96 кГц Чутливість USB:-34 Дб ± 2 дБ Частота: 100 Гц – 15 кГц Максимальний рівень звукового тиску: 95 дБ Діаметр діафрагми: 14 мм Підключення: USB Type-C, 3,5 мм аудіо Підсвічування: так Додатково: Система шумоподавлення Кріплення: 1/4 дюйми Довжина кабелю: 2 м Ціна: орієнтовно $50

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Михайло Чорновий

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