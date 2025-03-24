Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого

Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого24.03.25
Корпус Ugreen CM769 выполнен из металлического сплава с матовой текстурой. Так что он не слишком подвержен появлению отпечатков пальцев и мелких механических повреждений. Верхняя часть — металлическая решетка с перфорацией, защищающей капсулой. В центральной части корпуса размещена кольцевая RGB-подсветка с возможностью настройки различных режимов. Чуть ниже находится панель управления, включающая кнопку смены рабочих режимов и регулятор громкости с удобной разметкой. Индикатор состояния позволяет визуально отслеживать режим работы.
Основание подставки микрофона выполнено из металла, есть противоскользящие накладки. Конструкция предполагает возможность наклона корпуса на угол до 180 градусов. Кроме того, предусмотрено резьбовое крепление 3/8 дюйма, которое позволяет устанавливать микрофон на стойку.
Сенсорная кнопка отключения звука расположена в верхней части корпуса и активируется легким прикосновением. Неплохое решение, которое исключает паразитный звук, который может быть слышен во время записи, клика кнопки просто нет.
В нижней части корпуса находятся разъем USB-C для подключения к устройствам и 3,5-мм выход для мониторинга звука в режиме реального времени.
Характеристики микрофона Ugreen CM769
Ugreen CM769 предназначен для работы в различных условиях, включая запись подкастов, проведение стримов, голосовые чаты и создание музыкального контента. В основе конструкции лежит конденсаторный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности, обеспечивающий захват звука с фронтальной стороны и снижение уровня фонового шума. Установлена 14-мм диафрагма.
У микрофона выше частота дискредитации – 96, чем у ранее протестированного Маоно, где было 48 кГц. Но, это не значит, что мы сможем записывать звук нагрева стекла на весеннем солнышке. Куда важнее как микрофон улавливает детали. Параметры можно выбрать в настройках микрофона или приложении для записи, возможно под конкретную задачу получится настроить его лучше, чем на стандартных значениях.
Соединение с устройствами реализовано через порт USB Type-C. Микрофон совместим с MacOS, Linux и Android. Поддерживается технология «plug and play», так что никаких драйверов для начала работы не нужно. Микрофон Ugreen CM769 также может работать с телефонами и планшетами через OTG кабель. Для работы используется питание мобильного устройства.
Слушать результат в реальном времени можно через 3,5-мм разъем для наушников. Задержка между записью и воспроизведением оказалась минимальной. Регулировка громкости и управление подсветкой выполняются с помощью элементов управления на корпусе. Доступны семь режимов подсветки, включая статические и динамические эффекты. Запись звука осуществляется с частотой дискретизации до 96 кГц и глубиной 24 бита. Встроенный ENC-чип помогает снижать уровень фоновых шумов, улучшая качество записи.
В процессе тестирования микрофон подключался к ноутбуку через USB-C и автоматически определялся системой. При записи голоса звук получался достаточно четким и детализированным. При подключении к смартфону также не возникло проблем, а встроенная система шумоподавления частично сглаживала фоновый шум.
Впечатления
Ugreen CM769 продемонстрировал удобство в использовании и стабильное качество записи. Простая первичная настройка, возможность мониторинга и наличие RGB-подсветки делают его неплохим решением для работы в домашних условиях. К тому же весьма доступным. Функциональность устройства позволяет использовать его для записи подкастов, стримов и других задач, связанных с обработкой звука.
Характеристики USB-микрофона Ugreen CM769
|Тип микрофона:
|Динамический, кардиоидный
|Частота дискретизации:
|24 біт / 96 кГц
|Чувствительность
|USB:-34 Дб ± 2 дБ
|Частота:
|100 Гц – 15 кГц
|Максимальный уровень звукового давления:
|95 дБ
|Диаметр диафрагмы:
|14 мм
|Подключение:
|USB Type-C, 3,5 мм аудио
|Подсветка:
|да
|Дополнительно:
|Система шумоподавления
|Крепление:
|1/4 дюйма
|Длина кабеля:
|2 м
|Цена:
|ориентировочно $50
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Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Расскажем про еще одну интересный микрофон для записи подкастов и видеоблогов. Ugreen CM769 – бюджетная модель, посмотрим, как она справляется с записью голоса и звуков.
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
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