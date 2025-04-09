Компанії Microsoft виповнилося 50 років

Корпорація Microsoft відзначає своє 50-річчя. Історія одного з найбільших виробників програмного забезпечення розпочалася 4 квітня 1975 року в Альбукерці, штат Нью-Мексико, коли двоє молодих програмістів — Білл Гейтс і Пол Аллен — об’єднали зусилля для створення власної компанії. За півстоліття Microsoft випустила безліч продуктів, що стали невід’ємною частиною світу персональних комп’ютерів, і виросла в одну з найдорожчих компаній планети.

Але задовго до появи Office, Windows 95, Xbox та сучасних розробок у галузі штучного інтелекту був написаний інтерпретатор Altair BASIC – з нього і почався шлях Microsoft. “Найкрутіший код, який я коли-небудь писав”, – так описав свою роботу один із засновників компанії в особистому блозі. На честь ювілею Microsoft відкрила доступ до коду Altair BASIC, з якого почалася її історія.

У грудні 2024 року Microsoft стала провідним видавцем ігор на ПК, Xbox та PlayStation. Витрати користувачів на проекти компанії становили 465 мільйонів доларів. Така сума багато в чому пов’язана з курсом Microsoft на випуск ігор на максимальну кількість платформ, що призвело до того, що найбільша частка витрат припала на власників PlayStation. Про це повідомляє VGC.

Згідно зі звітом Ampere, однією з найпомітніших ігор Microsoft у грудні стала Indiana Jones and the Great Circle, проте основний дохід принесла Call of Duty: Black Ops 6. Ця гра, що вийшла в листопаді, зуміла залучити понад 38 мільйонів унікальних користувачів. За даними дослідження, 64% всіх коштів, витрачених на проекти Microsoft, припало на аудиторію PlayStation.

Компанія суттєво обійшла найближчого конкурента. Видавець EA, який отримав у грудні 366 мільйонів доларів, поступився Майкрософт майже 100 мільйонів. Найбільший внесок у фінансові показники Electronic Arts зробив спортивний симулятор EA Sports FC 25.

У звіті Ampere також містяться дані про активність гравців у святковий період. У різдвяний день користувачі провели 30 мільйонів годин у Fortnite, в середньому граючи по 2,3 години. У Call of Duty того ж дня награли 20 мільйонів годин. В цей же час Marvel Rivals зібрала 29 мільйонів активних користувачів, а Path of Exile 2 принесла розробникам 148 мільйонів доларів прибутку.