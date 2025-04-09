Компании Microsoft исполнилось 50 лет09.04.25
Корпорация Microsoft отмечает своё 50-летие. История одного из крупнейших производителей программного обеспечения началась 4 апреля 1975 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико, когда два молодых программиста — Билл Гейтс и Пол Аллен — объединили усилия для создания собственной компании. За полвека Microsoft выпустила множество продуктов, ставших неотъемлемой частью мира персональных компьютеров, и выросла в одну из самых дорогих компаний планеты.
Но задолго до появления Office, Windows 95, Xbox и современных разработок в области искусственного интеллекта был написан интерпретатор Altair BASIC — с него и начался путь Microsoft. «Самый крутой код, который я когда-либо писал», — так описал свою работу один из основателей компании в личном блоге. В честь юбилея Microsoft открыла доступ к исходному коду Altair BASIC, с которого началась её история.
В декабре 2024 года Microsoft стала ведущим издателем игр на ПК, Xbox и PlayStation. Расходы пользователей на проекты компании составили 465 миллионов долларов. Такая сумма во многом связана с курсом Microsoft на выпуск игр на максимальное количество платформ, что в итоге привело к тому, что наибольшая доля трат пришлась на владельцев PlayStation. Об этом сообщает VGC.
Согласно отчету Ampere, одной из самых заметных игр Microsoft в декабре стала Indiana Jones and the Great Circle, однако основной доход принесла Call of Duty: Black Ops 6. Эта игра, вышедшая в ноябре, сумела привлечь более 38 миллионов уникальных пользователей. По данным исследования, 64% всех средств, потраченных на проекты Microsoft, пришлось на аудиторию PlayStation.
Компания существенно обошла ближайшего конкурента. Издатель EA, получивший в декабре 366 миллионов долларов, уступил Microsoft почти 100 миллионов. Наибольший вклад в финансовые показатели Electronic Arts внес спортивный симулятор EA Sports FC 25.
В отчете Ampere также содержатся данные об активности игроков в праздничный период. В рождественский день пользователи провели 30 миллионов часов в Fortnite, в среднем играя по 2,3 часа. В Call of Duty за тот же день наиграли 20 миллионов часов. В это же время Marvel Rivals собрала 29 миллионов активных пользователей, а Path of Exile 2 принесла разработчикам 148 миллионов долларов дохода.
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