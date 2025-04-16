Смартфоны Redmi Note 14 Pro, Poco M5s, Poco X7 Pro, Poco X6 Pro предлагаются со скидками16.04.25
Компания Xioami проводит распродажу ряда новых и недавно вышедших смартфонов. Некоторые предлагаются в различных объемах накопителей, доступны как модели Redmi так и Poco. Ссылка где можно купить каждый из смартфонов приводится в соответствующем разделе.
Redmi Note 14 Pro 4G
Redmi Note 14 Pro 4G получил корпус с защитой IP64, изогнутый 6,67″ OLED-экран с частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus 2, а также процессор Mediatek 64). В основе модели лежит чипсет среднего уровня Mediatek Helio G100.
В качестве основного модуля камеры — 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP3. Есть дополнительные камеры — широкоугольный на 8 мпикс и фронталка на 32 МП. Установлен литий-полимерный аккумулятор на 5500 мАч. Есть 3,5-мм разъём, Wi-Fi 5 и слот под карту памяти.
Предлагаются версии:
POCO M5s
Установлен чип MediaTek Helio G95, 4 или 6 ГБ ОЗУ, а также накопитель на 64 или 128 ГБ соответственно. Смартфон поставляется с основной камерой на 64 + 8 + 2 + 2 Мпикс, стереодинамиками с Hi-Res audio, а также аккумулятором на 5000 мА·ч. Он поддерживает быструю зарядку на 33 Вт.
В Poco M5s есть боковой сканер отпечатков пальцев, раздельный слот для двух SIM и microSD, порт USB-C, защита от брызг и пыли IP53, разъём для наушников и NFC-модуль.
POCO X7 Pro
Poco X7 Pro стал первым смартфоном на глобальном рынке, получившим флагманский процессор Dimensity 8400-Ultra. Устройство предлагает аналогичные объемы памяти, что и базовая модель.
Основные отличия Pro-версии:
- 6,67-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением 1,5K-CrystalRes, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит,
- основная камера с сенсором Sony IMX882 на 50 Мп, дополняемая 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой,
- фронтальная камера на 20 Мп.
Pro-модель получила аккумулятор увеличенной емкости — 6000 мА·ч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, что обеспечивает долгую автономность и минимальное время для восстановления заряда. Смартфоны работают под управлением Xiaomi HyperOS и предлагают дополнительные функции на базе искусственного интеллекта от Xiaomi — AI Interpreter, AI Notes и AI Recorder, а также предустановленный Google Gemini.
- 8+256 ГБ стоит $253
- 12+256 ГБ оценили в $270
- 12+512 ГБ можно купить за $294
POCO X6 Pro
POCO X6 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1220 x 2712 и частотой обновления картинки 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Mediatek Dimensity 8300. Он имеет 8 ядер и рабочую частоту 3,35 Гц. Смартфон имеет несколько версий оперативной памяти и накопителя. В том числе 8+256 и 12+512 ГБ.
Смартфон работает на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. POCO X6 Pro 5G оснащен мощной батареей на 5100 мАч и поддерживает быструю зарядку на 67 Вт через порт USB-C. Среди других характеристик следует отметить подэкранный сканер отпечатков пальцев.
Пользователь будет довольствоваться 16-мегапиксельной передней камерой и тройной основной камерой с модулями на 64, 8 и 2 Мпикс. Имеется оптическая стабилизация.
- Смартфон в версии 12+512 ГБ стоит $243 и купить его можно по ссылке
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