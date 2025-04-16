Смартфони Redmi Note 14 Pro, Poco M5s, Poco X7 Pro, Poco X6 Pro пропонуються зі знижками16.04.25
Компанія Xioami проводить розпродаж ряду нових і нещодавно вийшли смартфонів. Деякі пропонуються в різних обсягах накопичувачів, доступні як Redmi так і Poco. Посилання де можна купити кожен із смартфонів наводиться у відповідному розділі.
Redmi Note 14 Pro 4G
Redmi Note 14 Pro 4G отримав корпус із захистом IP64, вигнутий 6,67″ OLED-екран із частотою 120 Гц та склом Gorilla Glass Victus 2, а також процесор Mediatek 64). В основі моделі лежить чіпсет середнього рівня Mediatek Helio G100.
Як основний модуль камери – 200-мегапіксельний сенсор Samsung HP3. Є додаткові камери – ширококутний на 8 мпікс та фронталка на 32 МП. Встановлено літій-полімерний акумулятор на 5500 мАг. Є 3,5 мм роз’єм, Wi-Fi 5 і слот під карту пам’яті.
Пропонуються версії:
POCO M5s
Встановлено чіп MediaTek Helio G95, 4 або 6 ГБ ОЗП, а також накопичувач на 64 або 128 ГБ відповідно. Смартфон поставляється з основною камерою на 64+8+2+2 Мпікс, стереодинаміками з Hi-Res audio, а також акумулятором на 5000 мА·год. Він підтримує швидке заряджання на 33 Вт.
У Poco M5s є бічний сканер відбитків пальців, роздільний слот для двох SIM та microSD, порт USB-C, захист від бризок та пилу IP53, роз’єм для навушників та NFC-модуль.
POCO X7 Pro
Poco X7 Pro став першим смартфоном на глобальному ринку, який отримав флагманський процесор Dimensity 8400-Ultra. Пристрій пропонує аналогічні обсяги пам’яті, як і базова модель.
Основні відмінності Pro-версії:
- 6,67-дюймовий плоский AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K-CrystalRes, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 нит,
- основна камера із сенсором Sony IMX882 на 50 Мп, що доповнюється 8-мегапіксельною надширококутною камерою,
- фронтальна камера на 20 Мп.
Pro-модель отримала акумулятор збільшеної ємності — 6000 мА·год, за допомогою швидкої зарядки потужністю 90 Вт, що забезпечує тривалу автономність та мінімальний час для відновлення заряду. Смартфони працюють під керуванням Xiaomi HyperOS і пропонують додаткові функції на базі штучного інтелекту від Xiaomi – AI Interpreter, AI Notes та AI Recorder, а також встановлений Google Gemini.
- 8+256 ГБ коштує $253
- 12+256 ГБ оцінили у $270
- 12+512 ГБ можна купити за $294
POCO X6 Pro
POCO X6 Pro оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1220 x 2712 та частотою оновлення картинки 120 Гц. Смартфон працює на процесорі Mediatek Dimensity 8300. Він має 8 ядер та робочу частоту 3,35 Гц. Смартфон має кілька версій оперативної пам’яті та накопичувача. У тому числі 8+256 та 12+512 ГБ.
Смартфон працює на операційній системі Android 14 із фірмовою оболонкою HyperOS. POCO X6 Pro 5G оснащений потужною батареєю на 5100 мАг та підтримує швидку зарядку на 67 Вт через порт USB-C. Серед інших характеристик слід відзначити підекранний сканер відбитків пальців.
Користувач буде задовольнятися 16-мегапіксельною передньою камерою та потрійною основною камерою з модулями на 64, 8 та 2 Мпікс. Є оптична стабілізація.
- Смартфон у версії 12+512 ГБ коштує $243 і купити його можна за посиланням
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