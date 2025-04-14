WordPress выпустила AI Site Builder — конструирование сайтов с помощью текстовых запросов

Платформа WordPress представила в режиме раннего доступа новый инструмент для создания сайтов — AI Site Builder, основанный на технологиях генеративного искусственного интеллекта.

AI Site Builder разработан как конструктор, который позволяет пользователям создавать сайты, настраивать отдельные блоки, шрифты, заголовки, визуальные элементы и другие компоненты с помощью текстовых запросов. Процесс работы максимально упрощён, что делает его доступным для широкой аудитории.

Для использования AI Site Builder необходимо иметь учетную запись на WordPress. Пользователи могут перейти на соответствующую страницу платформы и бесплатно опробовать новый сервис. После первоначальной генерации сайта предусмотрена возможность дальнейшего редактирования как вручную, так и через использование ИИ-функций. Созданный проект можно перенести в полноценную версию WordPress для дальнейшей работы.

Следует учитывать, что для полноценного запуска и публикации сайта потребуется оформить подписку с минимальной стоимостью 18 долларов в месяц.

Отмечается, что на данном этапе AI Site Builder предназначен исключительно для новых сайтов. Улучшать уже существующие проекты с его помощью пока невозможно.